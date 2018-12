Na semana que vem, Obama irá promovê-lo na Europa. Segundo a Penguin Random House (PRH), a empresa-matriz da Crown Publishing, selo que publica a obra, "Becoming" já foi impresso em mais de 3,4 milhões de cópias para o mercado da América do Norte.

No dia do seu lançamento, a 13 de novembro, a ex-primeira-dama começou uma digressão para promovê-lo pelo país, com apresentações diante de milhares e pessoas e salas lotadas apesar do preço elevado dos ingressos, em alguns casos.

De acordo com um porta-voz do Editions Fayard, o livro vendeu mais de 50.000 cópias em França, onde já está em processo uma segunda reimpressão.

Michelle Obama, de 54 anos, conta na obra episódios desconhecidos da sua vida, como a dificuldade de engravidar, o seu desinteresse pela política e sua incapacidade de perdoar Donald Trump pela polémica sobre a cidadania de seu marido, Barack Obama.

No ranking de 2018, Michelle destronou "Fogo e fúria", o livro de Michael Wolff que pinta um quadro apocalíptico da vida na Casa Branca na era Trump, dos tops nos Estados Unidos . Publicado em janeiro, o livro também vendeu mais de dois milhões de cópias.

O ano literário nos Estados Unidos tem sido marcado de maneira inédita pelos livros de temática política, entre os quais figuram "A Higher Loyalty", do ex-diretor do FBI James Comey, e "Fear", de Bob Woodward, cada um dos quais superou um milhão de exemplares vendidos.

As obras autobiográficas de Barack Obama, "Dreams from My Father" e "The Audacity of Hope", venderam um total de 4,6 milhões de cópias e são referência do género até agora.