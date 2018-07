Os Los del Rio, Rednex e Netinho estão entre os artistas que irão atuar na digressão das festas Revenge os the 90's, que começa em outubro em Lisboa e passará depois por várias cidades do continente e ilhas.

Sob o tema “Jogos Olímpicos Sem Fronteiras”, a festa de dia 13 de outubro em Lisboa, como habitualmente em local a anunciar no próprio dia, “marcará o arranque desta aventura que irá prolongar-se para o ano de 2019 percorrendo pela primeira vez algumas cidades de Portugal Continental e em estreia nos arquipélagos da Madeira e dos Açores”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Entre as bandas e artistas que irão atuar nesta digressão estão Los Del Rio (que responsáveis pelo tema “Macarena”), Netinho (“Milla”), Alice Deejay (“Better Off Alone”), Rednex (“Cotton Eye Joe”), Daisy Dee, dos Technotronic (“Pump Up the Jam”), Melão, Non Stop, Toy, Saúl, Batatinha & Companhia e Anjos.

Depois de Lisboa a Revenge of the 90’s, uma “viagem em modo quase teatral ou musical pelos anos 90″, passa Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Guimarães, Portimão, Porto, Torres Vedras, Viseu e duas cidades a anunciar nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

A primeira Revenge of the 90’s (Vingança dos anos 90, em português) realizou-se em fevereiro do ano passado, na discoteca Lontra, em Lisboa, com cerca de 500 pessoas. Um ano depois, juntaram-se “mais de oito mil pessoas” no Centro de Congressos de Lisboa.

Em junho, aquela que a organização define como “um ‘show’, uma viagem em modo quase teatral ou musical pelos anos 90 e tudo o que isso envolveu”, esteve no palco Music Valley do Rock in Rio Lisboa.

Além dos DJ e animadores da organização, as festas têm sempre artistas convidados. Desde a primeira, já atuaram artistas nacionais como Ana Malhoa, Santamaria, Ena Pá 200, e internacionais, entre os quais, Crazy Town, Venga Boys e Haddaway.