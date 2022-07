“A digressão europeia da artista brasileira passa por Inglaterra, Chéquia, Alemanha, Espanha e termina em Portugal, com concertos a 11 de agosto em Lisboa na sala B.Leza e, a 12 de agosto, no Porto, no Hardclub”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela promotora dos espetáculos.

A primeira parte dos concertos será assegurada pelo ‘rapper’ e artista plástico brasileiro Zudizilla.

Nesta digressão, Luedji Luna apresenta o seu mais recente álbum, “Bom mesmo é estar debaixo d ‘água”, composto por “12 canções poéticas e fluidas, que dialogam entre si e que apresentam múltiplas vozes negras e femininas que falam sobre afetividade, e também sobre os impactos da sociedade, machista e lgbtofóbica, na constituição da subjetividade desses corpos como as escritoras Conceição Evaristo e Cidinha da Silva”.

A música de Luedji Luna “mistura sons de batuques baianos e africanos com jazz elegante e ousado”.

A cantora estreou-se ao vivo em Portugal em 2019.

Na altura, as suas atuações centraram-se no álbum de estreia, “Um corpo no mundo”, de 2017, que a apresentou como uma das cantoras e compositoras da nova música afro-brasileira, plural e negra, que abarca o rock, a pop, o rap, o funk ou o samba.

Em vésperas de atuar em Portugal pela primeira vez, Luedji Luna contou, em entrevista à agência Lusa, que o álbum se inspirou na experiência pessoal de “êxodo de migrada” de Salvador da Bahia, onde nasceu em 1987, para São Paulo, onde vive.

É uma história de diáspora e que nunca esquece a condição de mulher negra, sublinhou.

Luedji Luna, cujo nome se inspira num livro do escritor angolano Pepetela, nasceu numa família com grande consciência ativista e numa região que é das marcadas pela presença de africanos.

Influenciada por nomes como Milton Nascimento ou Lauren Hill, a cantora trocou a licenciatura de Direito pela música, escolhendo o caminho do ativismo pela arte para contrariar um "processo de apagamento das mulheres negras".

Esse caminho faz-se pela música, mas também na participação em projetos como o Palavra Preta, uma mostra anual que reúne poetas e artistas negras.