O criador português Luís Buchinho apresentou hoje a sua coleção outono/inverno num evento paralelo durante a Semana da Moda de Paris, inspirando-se nas mulheres aviadoras do início do século XX, mas mantendo o ADN da sua marca.

"Inspirei-me nas mulheres aviadoras do século XX em que há todo um imaginário de uma mulher aventureira, bastante forte e determinada. Também há a ‘nose art’ [as imagens pintadas pelos soldados nos aviões durante a II Guerra Mundial] com um imaginário feminino que foi trabalhado graficamente e assim surgiu esta coleção que é virada para a cidade", afirmou Luís Buchinho em declarações à agência Lusa após o desfile.

O criador nacional apresentou a sua coleção de outono/inverno no Oratório do Louvre e apostou numa ‘passerelle’ atravessada por linhas vermelhas e amarelas, como se de uma pista de aterragem se tratasse. As modelos desfilaram vários casacos de inverno com blocos de cores, blusões típicos de aviador e saias plissadas com diferentes comprimentos.

Luís Buchinho apostou em materiais pesados, que considera serem os seus materiais de sempre.

"[A coleção transmite] uma ideia de proteção que são os meus materiais de sempre, como cabedal, lãs, lanifícios mais pesados, ‘tweeds’, malhas. É tudo o que faz parte do meu ADN enquanto marca", acrescentou.

Já em relação às cores para a próxima estação, o designer nacional focou-se no branco, preto, azul-marinho, apontamentos de amarelo, verde seco e os pormenores gráficos, especialmente nas calças, em vermelho e branco. No calçado, a tendência foi para as botas acima do joelho.

O criador português não esqueceu os acessórios, com brincos inspirados nas formas dos aviões e três novos modelos de óculos de sol, uma parceria que mantém com a empresa Ergovisão.

A presença de Luís Buchinho em Paris, França, teve o apoio do Portugal Fashion, um projeto da responsabilidade da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, desenvolvido em parceria com a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.