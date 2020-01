Ao SAPO24, o músico contou como tudo aconteceu. "Ela não ia gravar nada, estava a escrever um livro, estava a preparar um filme, mas a partir do momento que conheceu esta realidade [de Lisboa], começou a desenhar um disco. Desenhou um disco com base nestas influências todas".

Mas, ao contrário do que se previa, o cabo-verdiano de Quarteira não entrou no disco. Entra a carga dramática do fado e a guitarra portuguesa de Gaspar Varela (bisneto de Celeste Rodrigues). Num álbum cantado a três línguas (português, espanhol e inglês), entra também a influência da música lusófona, de Cabo Verde a Guiné, passando pelo Brasil — com uma versão de "Faz Gostoso", da cantora portuguesa Blaya, num dueto com Anitta. Entra a morna, o crioulo e o batuque — responsabilidade da Orquestra de Batukadeiras de Portugal, que andam em digressão com Madonna.

"Quando as Batukadeiras foram tocar para a Madonna, elas nem sabiam quem era ela. Sabiam do fenómeno Madonna, só. E foram elas, de tudo o que lhe mostrei, dos sons de Moçambique a Cabo Verde, quem mais a impressionou", recordou Dino d'Santiago ao SAPO24.

Madonna trocou, em 2017, Nova Iorque por Lisboa para que o seu filho David Banda treinasse futebol nas camadas jovens do Benfica. “A última coisa que se esperaria de uma rapariga controversa como eu era tornar-me numa soccer mom em Lisboa”, disse numa entrevista à MTV. Mas foi o que aconteceu.

Na mudança para a capital, começou por instalar-se no hotel Pestana Palace. Depois de equacionar trocar Lisboa por Sintra ou pela Ericeira, a cantora mudou-se para o Palácio do Ramalhete, na Rua das Janelas Verdes, no bairro de Santos. A nova localização fez correr tinta face à cedência de 15 lugares de estacionamento, a troco de 720 euros mensais, por parte da Câmara Municipal de Lisboa. A última e atual morada fica na zona de Santa Catarina, próximo do miradouro do Adamastor. Além de David, vivem em Portugal Mercy James (13 anos) e as gémeas Stella e Estere, de 7 anos.

Se a imprensa não a largou, os lisboetas parecem ter sido discretos. "As pessoas em Lisboa geralmente deixam-me em paz. De vez em quando alguém pede-me uma foto ou um autógrafo, mas eu tiro muitas sem problemas", conta Madonna na segunda parte da sua entrevista com a revista Vogue Itália.

Para além dos passeios noturnos por Alfama, os passeios a cavalo na Comporta ou a Alcácer fizeram fizeram parte da sua rotina. "Há muitas zonas em volta onde podes ir andar a cavalo, e cada vez que o meu filho não tem jogo ao domingo, o dia torna-se uma aventura em que podemos escolher um local para andar a cavalo", contou numa das entrevistas.

Mas nem tudo foi positivo. Um dos primeiros problemas da cantora em Portugal foi... tentar convencer a alfândega de que era ela mesmo. "Quando passas a semana a tentar convencer a alfândega de que és mesmo a Madonna e, mesmo assim, eles não libertam a tua encomenda", lia-se numa publicação na sua conta de Instagram onde a cantora aparecia com um ar de exaustão e cansaço.

Madonna quis ainda levar um cavalo para dentro de um palacete em Sintra para a gravação de um videoclip, mas foi-lhe negada a autorização. A cantora terá reagido mal, tentando reverter a decisão da câmara. À data, em declarações ao Expresso, Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, defendeu que “há coisas que o dinheiro não paga”.

O-i-t-o datas no Coliseu

Pelos quais se paga, e bem, são os concertos da artista em terras lusas. Bilhetes ainda há, mas apenas para os camarotes superiores e a um valor de 200 euros.

Depois da América, a série de oito concertos (a 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro) que dará na capital inaugura a digressão europeia de apresentação do novo disco.

Esta será a sexta passagem da artista por palcos nacionais. A sua estreia aconteceu em 2004 com a "Re-Invention Tour", na Altice Arena (ainda com o nome Pavilhão Atlântico). Regressou no ano seguinte para atuar nos MTV Europe Music Awards, na mesma sala. Em 2008 foi a vez do Parque da Bela Vista receber a "Sticky & Sweet Tour" e em 2012 rumou à cidade dos estudantes para um concerto no Estádio Cidade de Coimbra com a "MDNA Tour". Agora será a vez do Coliseu de Lisboa a receber. 'Sala tão pequena...!?'. Madonna quer proporcionar aos fãs uma experiência intimista inspirada no que encontrou nas casas de fado e de amigos em Portugal.

Espera-se, ainda, um concerto bastante visual. Só não fique com a expectativa de ver fotos ou vídeos a circular pelas redes sociais — a não ser o que for partilhado pela própria artista. O concerto é "uma experiência sem telefones" e o uso de telemóveis, smart watches e acessórios, câmaras ou outros aparelhos de gravação não será permitido durante o espetáculo. Todos estes dispositivos serão guardados numa caixa hermética à porta da sala e apenas recuperados no final do concerto.

Sobre o alinhamento, e de acordo com o Setlist.fm, o concerto será dividido em quatro atos mais um encore. No total serão ouvidas 21 músicas, entre clássicos e novos temas. De fora fica "Faz Gostoso", mas pode haver surpresas.