De acordo com os dados hoje avançados pela VianaFestas, entidade que organiza as festas da capital do Alto Minho, "além de Portugal, participam neste desfile mulheres de França, Luxemburgo, Brasil, Andorra, Reino Unido e até da República Checa", sendo que a plataforma 'on-line', criada há dois anos para as inscrições, permitiu perceber que "a idade que garantiu o maior número de inscrições foi a dos 20 aos 29 anos".

"São vianenses, de nascença ou de amor, que temos espalhadas por estes países e que fazem questão de participar na nossa festa. Deve ser um motivo de orgulho para todos este nível de interesse e o rigor, na arte de trajar, que têm, porque é condição essencial do processo de seleção", explicou António Cruz, presidente da comissão de festas da Romaria da Senhora d'Agonia, citado numa nota hoje enviada à imprensa.

Em 2018, segundo a VianaFestas, "mais de 600 mulheres inscreveram-se no desfile, oriundas de cinco países".

No desfile de 2019, "o Traje à Vianesa Ribeira Lima Vermelho será o predominante, com 129 mulheres inscritas".

Segue-se o Traje de Mordomia Preto Colete, que será envergado por 105 mulheres, o Traje de Cerimónia/Lavradeira Rica, com 50 mulheres inscritas, o Traje à Vianesa de Areosa Vermelho, com 49, e do Traje à Vianesa de Carreço Vermelho, com 47.

Uma das novidades no desfile deste ano prende-se com a mudança, para a manhã do primeiro dia de festa, dos cumprimentos das mordomas às autoridades, sessão marcada para as 11:00.