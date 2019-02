Este artigo é sobre Viana do Castelo . Veja mais na secção Local

O festival EDP Vilar de Mouros vai acolher em agosto concertos de três nomes da música britânica: Manic Street Preachers, Killing Joke e Nitzer Ebb, foi hoje anunciado.

Todos eles estarão de regresso a Portugal e juntam-se aos já anunciados Prophets of Rage, Skunk Anansie, Gogol Bordello, The Wedding Present, Clan of Xymox, Anna Calvi, Fischer-Z e Linda Martini.

O festival decorrerá de 22 a 24 de agosto, na aldeia de Vilar de Mouros, Caminha.