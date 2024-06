Gonçalo M. Tavares, Stênio Gardel, Álvaro Laborinho Lúcio, José Pacheco Pereira, Rodrigo Leão, Fernando Alvim, Irene Flunser Pimentel, Luís Represas, António Mota, Martim Sousa Tavares, Pedro Lamares, Isabel Nery e Victor Vidal são alguns dos convidados que vão participar nas 60 horas de programação previstas para esta edição.

“O programa deste ano tem como mote ‘Resistência e Liberdade’ e procura plasmar esta temática, ainda que muitas das quase 80 atividades previstas procurem ir mais além no seu espectro”, indicou a organização do evento, a cargo do município da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Estão agendados para os três dias encontros com escritores, passeios literários (de barco e pedestres), oficinas de escrita e leitura, espetáculos performativos, sessões temáticas, concertos, lançamento de livros, oficinas culturais, exposições, além da maratona de 24 horas a ler em voz alta no dia 6 de julho.

“A Maratona de Leitura é uma aposta ganha e é a prova de que, através da cultura, é possível imprimir desenvolvimento”, referiu o presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda.

“O investimento em cultura produz enormes ganhos a vários níveis. A população tem de perceber que a cultura é fundamental para o nosso crescimento económico”, sintetizou.

As Festas na Aldeia são outro dos pontos altos do programa, repetindo-se assim uma iniciativa de grande sucesso nos anos anteriores.

A ideia é levar às aldeias mais isoladas do concelho da Sertã, os livros e a leitura, recorrendo-se a performances com contadores de histórias, acompanhados, nalguns casos, de escritores.

O programa tem início previsto para as 11 horas do dia 4 de julho, sendo que os grandes destaques desse dia vão para o encontro com o escritor brasileiro Stênio Gardel (às 18:00 na Biblioteca Municipal da Sertã) e para a cerimónia de abertura da Maratona de Leitura, no Cineteatro Tasso (às 21:30), onde será exibido o documentário “Pessoas, espaços, cultura e tradições da Sertã”, com curadoria de Gonçalo M. Tavares.