De acordo com um comunicado do gabinete do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, a medalha será entregue no dia 12 de setembro, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

O galardão será atribuído "em reconhecimento do inestimável trabalho de uma vida dedicada ao fomento das artes visuais, da promoção e divulgação contínua dos artistas contemporâneos, em Portugal e no estrangeiro, ao longo de mais de trinta anos", justifica o gabinete, no comunicado.

"Maria da Graça Carmona e Costa é, hoje, uma personalidade emblemática no panorama da arte contemporânea portuguesa, com uma longa carreira no meio galerístico e uma atividade filantrópica constante", assinala, na nota, acrescentando que a galerista "assumiu um papel determinante no apoio e divulgação de várias gerações de criadores nacionais, quer em Portugal, quer no estrangeiro".

Natural de Lisboa, Maria da Graça Carmona e Costa frequentou, na década de 1970, o primeiro curso de formação de Iniciação à Arte Moderna promovido pela Sociedade Nacional de Belas Artes.