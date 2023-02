Este festival, dedicado às músicas do mundo, está marcado de 27 a 30 de julho em Charlton Park, Malmesbury, e entre os primeiros nomes anunciados para o cartaz estão a fadista Mariza e a cantora luso-angolana Pongo.

Mariza, que tem em curso uma digressão internacional para os próximos meses, editou em 2020 o álbum “Mariza canta Amália”, no qual interpreta repertório ‘amaliano’, nomeadamente “Formiga Bossa Nova”, “Estranha Forma de Vida”, “Com que Voz” e “Povo que Lavas no Rio”.

Descrita pelo festival Womad como a “incontestada rainha do fado”, somando duas décadas de carreira, Mariza tem concertos marcados para Alemanha, Itália, Eslovénia, Hungria, Croácia e França.

Pongo deverá apresentar no festival britânico o álbum “Sakidila”, palavra que significa ‘obrigado’ em kimbundu, uma das línguas de Angola, país onde nasceu e que na infância trocou por Portugal.

A artista luso-angolana, “estrela da atual música kuduro”, entrou no ‘radar’ de vários meios internacionais, nomeadamente no Reino Unido, como a publicação New Musical Express, que a colocou na lista de cem novos artistas que iriam marcar 2020, e a estação BBC Radio 6 Music.

Em 2020, foi uma das vencedoras dos prémios Music Moves Europe, que distinguem artistas emergentes representantes do “som europeu de hoje e de amanhã”.

Susana Baca, Femi Kuti & The Positive Force, Souad Massi e Horance Andy com Dub Asante Band são outros nomes que estarão em julho no Festival Womad.