A artista de música pop, que escreveu canções para artistas como Miley Cyrus, Rihanna ou Justin Timberlake, tem `singles´ como "Who you are", "Up" ou "Domino".

Na página do festival, agendado de 16 a 18 de julho, a cantora deixou uma mensagem dando conta da sua presença no próximo ano, frisando que o importante é a segurança de todos.