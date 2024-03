É inegável o talento de Messi, o border collie que aprendeu a fazer-se de morto e que marcou o filme "Anatomia de uma Queda", produção francesa que ganhou o Óscar de Melhor Argumento Original.

A sua presença foi notória na 96.ª cerimónia dos Óscares no Dolby Theatre, no bairro de Hollywood, em Los Angeles. As fotografias e vídeos depressa se espalharam pela internet, mas um em específico causou furor: o cão aparecia a bater palmas.

Mas a explicação é simples: um membro da equipa segurou patas de cão falsas para dar a impressão de que Messi estaria a aplaudir enquanto estava sentado.

A treinadora de Messi, Laura Martin, publicou no Instagram uma fotografia onde são percetíveis as patas falsas.

Contudo, segundo a Time, pensa-se que o momento não terá sido gravado em direto, já que havia alguma polémica com a participação do animal na cerimónia. Além disso, a sala cheia poderia causar stress a Messi, que já tem sete anos.

Quanto à fama de Messi, tudo começou no Festival de Cinema de Cannes em maio passado, quando o border collie recebeu o Palm Dog, um prémio não oficial que reconhece o melhor desempenho canino.