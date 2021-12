De acordo com o comunicado enviado à imprensa, o disco, que conta com as participações especiais de António Zambujo, Camané, Cláudia Pascoal e César Mourão, chegará a todas as plataformas de streaming no início de 2022.

Esta é a terceira edição com o selo Chiu. Antes, Miguel Araújo já havia editado houve "Uma Noite Na Philharmonie Luxembourg", em 2019, e "Peixe Azul", em 2021.

"O meu contrato com uma major terminou em 2017, com a edição do terceiro álbum (o contrato era por três discos). Decidi não renovar por forma a garantir que os direitos das minhas músicas (que eu escrevo, componho, produzo, nas quais eu invisto sozinho) ficassem para mim. Com os acordos em vigor, isso não acontece. Por isso decidi não renovar e fazer um selo meu, independente", explicou ao SAPO24.

Será também pela Chiu que será editado “'Chá Lá Lá”, já em fevereiro do próximo ano, o seu próximo disco de originais.

Desse disco já são conhecidos três singles, 'Chama Por Mim', divulgado em novembro, junta-se a 'Talvez Se Eu Dançasse' (lançada em 2019) e 'Dia da Procissão' (em 2020).

Em 2022, no ano em que celebra os 10 anos desde a data de edição do primeiro álbum a solo, "Cinco Dias e Meio", Miguel Araújo vai subir a palco de duas das mais imponentes salas portuguesas para reviver esta década ao lado dos seus fãs.

Dia 7 de abril o músico atua no Campo Pequeno, em Lisboa, e dia 21 de maio será a vez de se apresentar na Invicta com um espetáculo na Super Bock Arena (Pav. Rosa Mota).

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Alinhamento de “As Canções da Esperança”

1. Canção da Esperança (com António Zambujo)

2. Estou por Tudo (com Cláudia Pascoal)

3. Tempo sem Ti

4. A Procissão da Vida (com Camané)

5. Valsa sem Tempo

6. Caniche (com César Mourão)

7. O Milagre da Travessa do Funil

8. No fim

9. A Procissão da Vida (Faixa Extra)