No ‘post’ divulgado na conta do serviço de comunicação do exército, precisa-se que as pegadas da alegada criatura medem "81 por 38 centímetros" e foram descobertas no passado dia 9 de abril junto à base de Makalu, na cordilheira dos Himalaias.

Nas fotografias, veem-se fileiras das alegadas pegadas na neve, que fontes militares afirmaram ter passado "a especialistas na matéria", segundo o jornal Times of India, que refere que o exército teve que justificar a publicação depois de receber muitos comentários jocosos e incrédulos nas redes sociais. Um utilizador chegou mesmo a perguntar se as pegadas não tinham sido feitas pelos gigantes que habitam no mundo fantástico de "A Guerra dos Tronos", enquanto outro considerou que tudo se parecia "ridículo".

"Pensámos que era prudente vir a público [com as fotografias] para excitar os ânimos científicos e reacender o interesse" nos relatos recorrentes da existência de um grande animal esquivo nos Himalaias, comuns na Índia, Nepal e Butão, justificou fonte do exército.

A caça a este mítico animal dura há séculos. E as fábulas da alegada enorme criatura peluda captaram a imaginação de alpinistas no Nepal nos anos 20, levando a que muitos deles tentassem dar com o seu paradeiro. Décadas mais tarde, já nos anos 50, o explorador britânico Eric Shipton avistou pegadas de um tamanho anormal quando procurava um caminho alternativo para chegar ao pico do Monte Evereste.

No entanto, com esta "descoberta", o interesse no Abominável Homem das Neves disparou. De tal ordem que o governo nepalês, segundo o Times of India, na esperança de captar a "criatura", emitiu uma licença de caça pelo Yeti. Mais recentemente, em 2008, um grupo de alpinistas japoneses também avistou pegadas dum tamanho considerável e pensaram, segundo a agência Reuters, que estas lhes pertenciam.

O britânico The Guardian recorda, contudo, que estudos científicos já concluíram que as histórias em torno da mítica criatura, contadas durante séculos, são baseadas em animais reais.

Os resultados das análises de DNA de amostras que alegadamente pertenciam ao Abominável Homem das Neves — incluindo cabelo, pelugem e fezes — publicados em 2017, revelaram que estas pertenciam a ursos.