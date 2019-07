O festival MIMO nasceu em Olinda, no nordeste do Brasil, em 2004. Vir a tornar-se num festival internacional já era um objetivo para a sua fundadora Lu Araújo, que desde o início encarou o projeto como um desafio aos seus limites.

"Conseguir fazer um, aqui ou no Brasil — ou em qualquer lugar do Mundo — com essas características, com esse padrão, sem mudar o conceito, de graça, é um desafio a cada ano. E acho que me alimento desse desafio”, conta.

Nos anos seguintes expandiu-se para outras cidades brasileiras. Primeiro Recife e João Pessoa, depois Ouro Preto, Tiradentes e Paraty; até chegar ao Rio de Janeiro em 2015. A primeira edição além fronteiras viria a acontecer mais de uma década depois do seu nascimento, no ano 2016, na cidade portuguesa de Amarante.

À terra de Teixeira de Pascoaes e de Amadeo de Souza-Cardoso o festival já chega "num momento maduro", com "um histórico". "Quando comecei em Olinda só tinha uma ideia e uma força de trabalho que sabia que ia fazer aquilo virar", reconhece Lu Araújo.

Mas Amarante não foi a sua primeira escolha. Quando Lu chegou a Portugal, "com um projeto debaixo do braço", o destino do MIMO era a Invicta. "Estava apaixonada pelo património do Porto", recorda. Amarante surge na sugestão de um amigo, contra reservas de outros que lhe falavam da cidade "como se estivesse fora de moda".

Lu Araújo lembra-se perfeitamente da primeira vez que visitou Amarante. As memórias surgem acompanhadas de interjeições e de um sentimento que diz não conseguir explicar. "Que cidade é essa, é linda?", resume assim a primeira visita à localidade banhada pelo rio Tâmega.

"Estou muito feliz de ter topado esse desafio e de ter feito o MIMO em Amarante. Não tenho arrependimento nenhum. É difícil? É duro? É complexo? É. Amarante é uma região, do meu ponto de vista, desassistida. Quando vou conversar com um patrocinador percebo isso", lamenta.

créditos: MIMO Amarante

Um festival gratuito que gera riqueza (não só cultural)

O MIMO é um festival gratuito "onde as pessoas convivem com o património histórico". Mas gratuidade do festival traduz-se, na visão de Lu Araújo, em vantagens indiretas na região, nomeadamente na restauração e no artesanato. A edição de 2018, que contou com mais de 70 mil espetadores, teve um retorno económico para a cidade de cerca de 1,5 milhões de euros, de acordo com um estudo elaborado por uma empresa da especialidade citado pela Agência Lusa.

Sobre o conceito, que já completou 25 primaveras (e o dobro de edições), Lu Araújo ainda tem dúvidas se a designação de festival seja a indicada para o MIMO. "Nem sei se a palavra certa para definir o MIMO é um festival. É um evento enorme, um evento integrador, onde a cidade é cenário. O nosso recinto é uma cidade inteira”.

A diretora do festival conta que na primeira edição em Amarante, os locais "tomaram um susto". "Basicamente só tinha gente de fora; de Lisboa, do Porto, de Espanha. No segundo isso começou a mudar, começamos a perceber a frequência do público local. O ano passado foi uma enxurrada de famílias, deu para perceber claramente que eram pessoas da região”, congratula-se.

"Reparo que as pessoas têm muito orgulho do festival, porque colocou, de alguma forma, Amarante no mapa cultural do país. Agradecem-me muito porque falo de Amarante com muito amor, com muito carinho. É como se elas estivessem esperando esse mimo; não o festival, um miminho. As pessoas [de Amarante] tomaram o MIMO para elas, o que também acontece nas cidades do Brasil. Em Olinda, o evento não é mais meu, é das pessoas".



Pelo sucesso de Amarante, Lu Araújo não afasta a possibilidade, à semelhança do parente brasileiro, do MIMO vir a realizar-se noutra cidade nacional: "Só não gostaria de o fazer na região Norte". Apenas pela proximidade geográfica, explica.