"Será um passadiço que vai ligar as concessões já existentes na praia", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, à margem da cerimónia de hasteamento da Bandeira Azul na Praia de Mira, a única zona balnear do mundo a ostentar o galardão de qualidade ambiental desde a sua criação, em 1987.

O novo passadiço terá 400 metros e irá estender-se para os dois lados da atual entrada na praia do Poço da Cruz, que hoje estreou sinalética nova por ter passado a integrar o projeto "Surf no crowd" ("Surf sem multidões").

Promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, o ‘Surf no crowd’ abrange praias dos concelhos de Mira, Cantanhede e Figueira da Foz.

O objetivo é "projetar estas praias do Litoral Centro como destino dos praticantes da modalidade, promovendo o surf como estilo de vida entre família e amigos".

As praias que integram o projeto são assinaladas por placas em forma de prancha de surf, iguais à que foi colocada hoje em Poço da Cruz.

Raul Almeida estima que o futuro passadiço vá ter um custo estimado a rondar os cem mil euros, estando a ser preparada uma candidatura a fundos comunitários através do POSEUR (Programa operacional sustentabilidade eficiência e uso de recursos) do Portugal 2020. Devido à delicadeza do projeto, a autarquia solicitou já pareceres ambientais vinculativos à APA.

Hoje, na Praia de Mira, foi inaugurado oficialmente um passadiço de 800 metros, que já entrou em funcionamento há quase um mês.

O passadiço acompanha para sul o areal vigiado pelas autoridades marítimas na Praia de Mira que este ano cresceu de 800 para 1.200 metros, de maneira a que os banhistas consigam manter as normas recomendadas de distanciamento físico.

A nova extensão de praia vigiada dispõe de um posto salva-vidas e o apoio de um bar que já existe junto ao molhe, com novos pontos de acesso para além da avenida marginal e estacionamento do Lago do Mar.

O passadiço representou um investimento de 145 mil euros financiado em 85% por fundos comunitários, através do POSEUR (Programa operacional sustentabilidade eficiência e uso de recursos) do Portugal 2020.