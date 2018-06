O vice-presidente da Câmara de Sever do Vouga, Almeida e Costa, disse hoje que a cultura do mirtilo tem permitido o aproveitamento de campos que estavam ao abandono, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do território.

Almeida e Costa falava aos jornalistas a propósito da Feira Nacional do Mirtilo que abre amanhã no Parque Urbano de Sever do Vouga e se prolonga até domingo, cuja dinâmica, segundo o autarca, vai além dos quatro dias do evento e ajuda à projeção turística daquele município do distrito de Aveiro.

“Temos trabalhado de uma forma sustentada para que a feira seja o culminar de uma estratégia que se desenvolve ao longo do ano”, disse, destacando “a bolsa de terras, com o aproveitamento dos campos abandonados e consequente ordenamento do território”, como um dos exemplos de promoção e divulgação do mirtilo.

O vice-presidente da Câmara destacou ainda “o papel aglutinador do evento que reúne os agentes locais e mobiliza a comunidade, muitas vezes desafiando-a”.

“O mirtilo inspira as pessoas e temos assistido ao nascimento não só de novos negócios, mas também produtos. Recordo-me da sopa e rissóis de mirtilo, mas também o gelado, uma sobremesa que já faz parte das ementas de alguns restaurantes. Recentemente, apoiámos a produção do gin de mirtilo, uma novidade que os visitantes vão poder experimentar na feira”, adiantou Almeida e Costa.

Desde a sua primeira edição, a Feira Nacional do Mirtilo percorreu um longo caminho de promoção e divulgação do pequeno fruto de bagas azuis. Em 2008, ano do arranque da iniciativa, cerca de 12 mil pessoas passaram por Sever do Vouga. Nos últimos anos, o número de pessoas que visitam a “Capital do Mirtilo” quadruplicou.

Para a Câmara Municipal de Sever do Vouga, a Feira Nacional do Mirtilo é uma oportunidade para promover também o território e as suas potencialidades: “as pessoas visitam-nos pelo mirtilo e têm acesso a um conjunto de atividades que proporcionam a descoberta do concelho, contribuindo para a promoção do turismo”, explica o vice-presidente da autarquia.