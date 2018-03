Da autoria de Inês Barahona e Miguel Fragata – a quem se juntam Helder Gonçalves e Manuela Azevedo, dos Clã – a peça tem como eixo as tentativas de resposta à pergunta “Quem sou eu?”, tão cara a todos os adolescentes.

Neste musical sobre a adolescência, destinado ao público em geral, a dupla de dramaturgos mergulhou na dimensão mais secreta e privada dos adolescentes e na luta destes pela descoberta de quem são.

“Montanha-russa” é também o diário secreto que se deixa em cima da mesa ou que se transporta para as aulas como se dissesse “leiam-me”. Porque na adolescência há uma urgência de se ser lido, para se ser entendido.

O mote para a peça, ou o seu pano de fundo, é Ciclone, uma montanha russa que remete para as contradições e alterações de estados de ânimo da adolescência naquele sentir vertiginoso de que tudo pode ruir a qualquer instante.

Com música ao vivo dos Clã, “Montanha-russa” retrata a vivência e as preocupações de quatro adolescentes no seu percurso, sem deixar de retratar os picos de euforia e de depressão da adolescência, pois é o período em que se vai “do topo do mundo ao lugar mais profundo”, como diz a “Canção da primeira vez”, interpretada por Manuela Azevedo.

Assim, as vivências e as angústias experimentadas em palco não destoam das que os adolescentes vivem na realidade. O tempo é um tecido cinzento que nos enrola”, diz uma das canções da peça, espelhando a sensação de um dos jovens, descontente pela demora da passagem do tempo.