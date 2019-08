O programa completo da festa do Avante!, foi hoje apresentado em conferência de imprensa na Quinta da Atalaia, no Seixal, onde os trabalhos de construção e montagem do espaço já decorrem, uma festa que acontece entre 6 e 8 de setembro, a um mês das eleições legislativas de 6 de outubro.

Alexandre Araújo, membro do Comité Central do PCP, lembrou que a Festa do Avante!, com um programa “amplo e diversificado, começa daqui a 18 dias e a proximidade às eleições legislativas vai estar presente naquela que é a rentrée política dos comunistas no plano da afirmação da CDU e das suas propostas, bem como da “necessidade do país avançar”.

“Procuramos de ano para ano criar as melhores condições para receber todos os que ajudam na festa e aqueles que visitam e usufruem dos três dias. Este ano um cuidado particular às questões do acesso às pessoas com mobilidade reduzida, com medidas que fomos tomando”, destacou.

Segundo o dirigente comunista, foi dada também “uma importância grande às questões da limpeza, da reciclagem”, anunciando a decisão de “abolir a utilização de plástico descartável nomeadamente no serviço de refeições”.

À Lusa, o partido explicou que os plásticos descartáveis desaparecem dos pratos e talheres, com a utilização de outras soluções, enquanto os copos serão de plástico, mas dos reutilizáveis e cujo valor que é pago para o adquirir pode ser recuperado com a devolução do copo.