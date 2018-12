“Teoricamente é bonito porque há uma mistura de culturas que pode resultar bem. Aprendi todo o meu francês com uma miúda de cinco anos. Acabei por ficar nessa família por um ano, ao mesmo tempo que fazia isso durante o dia, também estudei ‘jazz’ à noite, na escola Arpej, durante um ano. Comecei a conhecer muita gente, no segundo ano já andava a cantar em todo o lado”, recordou.

“Cheguei a um ponto em que o clássico já não me deixava vibrar da mesma forma, sentia-me nervosa sempre que pisava o palco. Depois mudei para ‘jazz’, conheci um violinista que disse que me dava aulas, então parei a música clássica e passei a ter aulas com ele. Acabou por ser complicado, então fiz de ‘fille au pair’”, relatou sobre os primeiros tempos fora de Portugal.

Nos três anos seguintes ingressou na universidade CFMI-Orsay (Centro de Formação de Músicos Intervenientes), na qual encheu a “bagagem de muitas outras artes, tudo direcionado para a pedagogia”, obtendo o diploma universitário de músico interveniente (DUMI), que lhe possibilita dar aulas a miúdos e graúdos, tanto em França como em Portugal, atividade que exerce agora, em Paris.

“Comecei a dar aulas para conseguir sobreviver aqui, agora dou aulas e faço concertos. Ainda não testei se a minha música, ou a forma que tenho de fazer música, consegue iluminar o pessoal português como o francês. As minhas letras são em português, o público que viso somos nós [portugueses]. Vai ser uma questão de tempo, sei que, no próximo ano, a partir de fevereiro, vou passar mais tempo em Portugal”, afiançou.

Neste momento, os estudos estão em suspenso, porque só “quer fazer música”, aproveitando para se focar no projeto a solo e no grupo de música brasileira A Banda, com o qual já editou um disco. Fez ainda parte do trio vocal de música argentina Las Famatinas, formado por Nicolas Colacho Brizuela, guitarrista de Mercedes Soza.

“No meu concerto a solo tenho ukelele, guitarra, violino, toco de tudo. Passo de instrumento em instrumento e tenho muitos convidados. Vou acabar esta 'tournée' em Portugal, na Casa do Ló [27 de dezembro] e vou ter convidados. A primeira parte do concerto faço sozinha, na segunda parte tenho muita gente a vir tocar comigo”, contou.

Apesar de equacionar um regresso a terras lusitanas, Patrícia garantiu que não vai deixar de visitar França, porque já comeu “demasiado queijo e é muito bem”, mas confessou sentir uma “grande vontade em partilhar tudo” o que está a fazer com as pessoas de Portugal, onde tem em vista um novo projeto intitulado “Fado Mimado”, que a vai obrigar a passar mais tempo no país de origem.

“Isso vai-me obrigar a fazer 50/50 de tempo entre aqui e Portugal, esse é o meu objetivo, até porque quero lançar o álbum a solo, que vai ter dois lados. Uma parte está a ser gravada no Porto e outra aqui. Tenho convidados dos dois lados e vai ser o resumo do que vivi até agora”, sintetizou.

O disco vai conter músicas antigas, dos primeiros anos da portuguesa em Paris, mas também composições recentes, com o lançamento apontado para antes do verão de 2019, para depois continuar a escrever e a compor mais.

“O meu objetivo final em relação à música é fazê-la com as pessoas que mais gosto e conseguir viver disso. Vivi toda a minha vida sem ter muito dinheiro, não acho que seja a maneira real de viver. Se conseguir com o álbum – que é uma carta de visita para sítios maiores – partilhar a minha música, quero encher concertos e tocar com o meu pessoal e quem está na plateia. O meu objetivo é tocar e partilhar, acho que não tenho mais nada para fazer nesta vida”, concluiu.