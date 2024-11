Partindo da ideia original de Jose Tomàs Chàfer, com texto e letras de Josep Mollà e música original de Paco Ivañez a Plateia d’Emoções traz novamente ao Porto o musical que quer debater os desafios da sociedade da informação.

Um coelho que fala, um gato simpático, um chapeleiro maluco, uma rainha de copas despeitada e um sem número de personagens carismáticas estão todas lá, bem como o enredo de Lewis Carroll. Com a carismática Alice a unir tudo. Diferente será o enquadramento, algumas das mensagens de fundo tudo preparadas pela Plateia d’Emoções.

Nesta versão da do clássico, a companhia fala sobretudo os novos desafios desta sociedade cada vez mais cheia de (des)informação.

“Será possível conciliar a tecnologia dos telemóveis, tablets e outros objetos digitais com os livros? Haverá lugar para a imaginação nesta sociedade “digital”? Até que ponto é importante o nosso aspeto? Em que investimos o nosso tempo? Poderemos crescer sem renunciar à imaginação e aos sonhos?”, pergunta-se na sinopse da obra, com direção artística de Fernando Tavares, alma pater da Plateia d’Emoções.

A criação, de que o coletivo artístico de Vila Nova de Gaia tem o exclusivo para o território nacional, conquistou em Espanha já mais de uma dezena de galardões, entre os quais o de “Melhor Musical Familiar”, nos Prémios de Teatro Musical, e de “Melhor Musical”, nos Broadwayworld Spain Awards.

“A Avó da Alice vai entrar no mundo das crianças com a força de um furacão. Com imaginação e astúcia, vai fazer com que os netos e amigos da Alice deixem os telemóveis e os tablets para ouvir um conto fantástico que leu quando era pequena, de modo a incutir nas crianças o gosto pela leitura”, explica-se na síntese do enredo.

“Trata-se de uma mensagem muito atual, em que todas as famílias contemporâneas se reverão: tenta-se puxar pelos valores do amor pela literatura e do poder da imaginação face à influência, quantas vezes excessiva, da multiplicidade de ecrãs nas nossas vidas”, complementa o diretor artístico da Plateia d’Emoções.

“Conseguirá o Sr. Coelho que a sua convidada Alice aprenda o verdadeiro sentido da frase ‘Temos de aproveitar o tempo’? Conseguirá o Sr. Lagarta, especialista em transformações, mudar a cor do cabelo de Alice e, sobretudo, convencê-la para que a mudança seja interior e ela se aceite como verdadeiramente é? E teremos também o Chapeleiro maluco, obrigado a estar sempre feliz pela Rainha de Copas, que nos vai ensinar que, por vezes, mostramos um ar de felicidade, mesmo quando no nosso interior tenhamos momentos de tristeza”, refere a sinopse.

A viagem desta peça começou dia 27 de outubro no Coliseu do Porto e vai estar na Mealhada (28 a 30 de novembro), Amarante (de 4 a 6 de dezembro) e Póvoa de Varzim (de 10 a 14 de dezembro). Os bilhetes para os diferentes locais podem ser adquiridos aqui.

