"Este é um podcast apenas e só sobre fracasso, vamos ao lodo juntas", afirma Mariana Cabral como forma de dar as boas-vindas a Carolina Deslandes. O tema da conversa é mesmo esse: falar sobre os piores momentos, aqueles em que foi preciso que os convidados se superassem.

E é daqui que vem o nome RESET, pelos momentos em que os convidados precisaram começar de novo. "É tirar a pessoa do pedestal e humanizá-la." As palavras são da cantora, quando conta a sua história a Mariana Cabral.

Dos concursos que nunca ganhou (como é o caso do Ídolos, em 2010), ao videoclip com penas esvoaçantes que gravou com o secador do cabelo a lançar vento sobre o miolo de uma almofada, Carolina Deslandes falou sobre isso e também sobre todas as vezes nas quais pensou que nunca poderia viver da música, quando só vendeu 12 bilhetes para um concerto e foi "chulada até ao osso". E também do facto de, até ao êxito "Mountains", em dueto com Agir, ou de "A Vida Toda" estar em número 1 da Rádio Comercial, houve bloqueios criativos e um certa perda de fé.

Hoje, Carolina Deslandes é uma das cantoras portuguesas de maior sucesso, tendo também feito outros trabalhos, tais como ser jurada no concurso de talentos musicais The Voice Kids. No entanto, para além dos momentos mais frágeis da sua carreira, a cantora tocou ainda em temas relacionados com a sua vida pessoal: o nascimento de um filho que se insere no espetro autista, a ansiedade, os distúrbios alimentares e a separação de Diogo Clemente, com quem teve três filhos. Uma conversa em carne e osso, conduzida por Mariana Cabral, que pode ouvir aqui:

Marcar no calendário

Este foi o segundo episódio do podcast RESET, disponível todos os domingos no canal de Youtube com o mesmo nome, em formato de vídeo, e no Spotify em formato áudio. A primeira temporada tem 8 episódios e o primeiro abriu com chave de ouro, tendo como convidado o humorista Ricardo Araújo Pereira. Os convidados são sempre surpresa e vêm das mais diversas áreas: músicos, atores, comediantes, chefes de cozinha e todos aqueles que não tenham medo de falar dos seus falhanços.

Este projeto tem também um cunho solidário, já que cada entrevistado escolhe uma associação para apoiar, à qual a Delta Q faz uma doação. Deste vez, a Carolina Deslandes escolheu apoiar a Associação Corações com Coroa, da apresentadora Catarina Furtado.