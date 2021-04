Depois de ter inaugurado em maio de 2020 o clube de leitura e de estrear este ano uma agenda literária mensal, o “É Desta Que Leio Isto” avança com pré-publicações. Um livro não se julga pela capa (ou pela sinopse) e ler as primeiras páginas pode ser decisivo para firmar um compromisso (imediato ou de longo prazo) com uma história, autor ou tese.

O "É Desta Que Leio Isto" tem já uma comunidade com mais de 1300 membros no seu grupo no Facebook e todos os meses junta dezenas de pessoas no seu clube de leitura online. As sessões já contaram com convidados especiais como Inês Meneses, Patrícia Reis, Filipe Homem Fonseca, Maria do Rosário Pedreira, Kalaf Epalanga, Afonso Reis Cabral ou Bruno Vieira Amaral.

Em abril, o “É Desta Que Leio Isto” vai misturar duas artes: a literatura e o cinema. Pedro Boucherie Mendes, escritor, cronista e Head of Digital Content e responsável pelos canais por cabo da SIC é o convidado do encontro que se vai realizar no dia 22 de abril, pelas 21h.

O livro em destaque será "O Talentoso Mr. Ripley", de Patricia Highsmith, que foi publicado em 1955 e adaptado para cinema em 1999, num filme que tinha Matt Damon no principal papel, mas que contava ainda com nomes como Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett ou Philip Seymour Hoffman.

No dia do encontro receberá um e-mail com todas as indicações para se juntar à conversa.