Concerto dos Metallica

O que é: Os Metallica decidiram partilhar hoje com o mundo o concerto que deram em Portugal, em 2007, em honra das #MetallicaMondays - uma inciativa que tem como objetivo promover o distanciamento social.

A que horas: Às horas que o leitor desejar. O concerto já está disponível.

Onde: Aqui

"Coisas de Mulheres" com Ana Arrebentinha

O que é: Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possivel adquirir bilhetes para assistir ao espetáculo de humor “Coisas de Mulheres” de Ana Arrebentinha, por um preço mais reduzido por se assistir em Live stream.

A que horas: 21h30

Onde: Aqui.

Concerto de Leonardo Pereira

O que é: O jovem fadista lança este ano o seu primeiro trabalho discográfico, que será hoje apresentado ao vivo.

A que horas: 19h30

Onde: Sala Suggia, Casa da Música

"7 do 7 às 7"

O que é: O Teatro Aberto recebe um espetáculo surpresa para deixar uma mensagem: “O teatro está a acordar e regressa em setembro”. O nome do espetáculo simboliza o dia, mês e hora a que acontece. Com música ao vivo e a colaboração de artistas das próximas produções, a apresentação do espetáculo decorre ao vivo e terá transmissão direta online.

A que horas: 19h00

Onde: Teatro Aberto

3.ª edição do Festival Internacional de Piano - FIPOeiras2020

O que é: Um festival internacional que conta com a participação de pianistas oriundos da Bélgica, Rússia, Itália, Ucrânia e Portugal. Prossegue nos dias 12, 19 e 26 de julho, e 2 de agosto. O concerto de hoje conta de Teresa da Palma Pereira, que interpreta quatro peças de Mozart, duas de Debussy e uma de Stravinsky.

A que horas: 21h00

Onde: No Facebook da Câmara Municipal de Oeiras e do Festival

Lançamento do livro "Fernando Pessoa analisa O Caso Mental Português"

O que é: Com chancela da Assírio & Alvim, o livro, um ensaio publicado em 1932, analisa o fenómeno do provincianismo como uma peculiaridade da mentalidade portuguesa. O lançamento será feito em live streaming, protagonizado por Fernando Cabral Martins e Richard Zenith, editores da obra, e Vasco David, editor da Assírio & Alvim.

A que horas: 21h00

Onde: No Facebook da Assírio & Alvim