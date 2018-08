Uma ponte de 150 metros de comprimento, a 1.400 metros de altura e apoiada por duas mãos gigantes tornou-se uma das principais atrações turísticas do Vietname.

A "Ponte Dourada" ("Cau Vang" em vietnamita) oferece uma boa perspetiva das florestas de Ba Na, perto de Danang, no centro do país.

"A ponte é magnífica, com um estilo arquitetónico surpreendente. Daqui é possível observar a cidade de Danang", declarou à AFP Nguyen Trung Phuc, um dos visitantes.

Situada a 20 km de Danang, Ba Na é uma cidade turística fundada em 1919 pelos colonos franceses.

Cem anos depois, a localidade tornou-se uma das grandes atrações do Vietname. Para agradar aos visitantes, o governo construiu um teleférico de vários quilómetros e recriou uma vila medieval francesa com um castelo e uma catedral, além de um museu de cera com estátuas de figuras como Lady Gaga e Michael Jordan, entre outros.

A ponte é um projeto do Sun Group, à frente de várias obras polémicas, como um teleférico construído em 2016 no monte Fansipan, o maior do Vietname (3.134 metros), que gerou protesto entre os moradores.

O país comunista tenta atrair turistas, com a ideia de virar um destino inevitável no sudeste asiático.

Em 2017 recebeu 13 milhões de visitantes estrangeiros, chineses na sua maioria, muito atrás dos 35 milhões de turistas que viajaram até à Tailândia no mesmo ano.