Também é publicado o despacho de nomeação, em regime de substituição, no cargo de direção do Museu Nacional do Teatro e da Dança, até à realização de concurso, José Carlos Alvarez, cuja “nota curricular demonstra a aptidão e o perfil adequados ao exercício do cargo”, que ocupa desde 2001.

Sobre a diretora do Museu dos Coches, Silvana Bessone, o despacho justifica a nomeação pela “nota curricular”, que, “demonstra a aptidão e o perfil adequados ao exercício do cargo”, que ocupa desde 1990, depois de ter entrado como conservadora em 1984.

De acordo com os despachos publicados na série II do Diário da República (DR), as nomeações decorrem em regime de substituição, até à designação de novo titular na sequência de procedimento concursal de seleção.

Nascido em 1954, em Coimbra, José Carlos Batista Alvarez é licenciado em Filosofia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pós-graduado em Ciências Documentais, pela mesma faculdade da Universidade de Lisboa e tem o Curso de Gestão das Artes, pelo INA (Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas), com colaboração da Columbia University, de Nova Iorque.

Desde junho de 2001, após concurso público, é diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança, sendo técnico superior do mesmo desde 1991, indica a nota curricular publicada no despacho.

Comissariou e/ou organizou 29 exposições dentro e fora do museu, entre as quais a primeira exposição permanente do Museu Nacional do Teatro Peças de Teatro: “As coleções do Museu” (2003).

Foi durante cerca de dois anos consultor para a programação do Teatro da Trindade nas áreas de dança, ópera e música contemporânea e fez parte do júri do Grande Prémio de Teatro do INATEL, em 1998.

Em 2009 recebeu, na qualidade de diretor do Museu Nacional do Teatro o Prémio Pro-Autor da Sociedade Portuguesa de Autores.

Foi autor e proponente da alteração institucional da designação do Museu Nacional do Teatro para Museu Nacional do Teatro e da Dança, em 2015.