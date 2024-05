Durante a conferência de imprensa decorrida durante a manhã desta quinta-feira, 16 de maio, a organização do evento adiantou a programação completa de três dos palcos da edição de 2024 do NOS Alive, a acontecer nos dias 11, 12 e 13 de julho.

Para 11 de julho, o palco WTF Clubbing conta com a curadoria da promotora Match Attack, subindo nomes como Âme, Bateu Matou, Conhecido João, Conjunto Corona e Zengxrl. Já a 13, o último dia do festival, a programação ficou a cargo da agência Decked Out, contando assim com artistas emergentes da cena eletrónica britânica, como Alan Dixon, Ella Knight e Emerald, assim como produtores conhecidos como Vitalic e Shouse.

No que toca ao palco Coreto, não só o espaço envolvente foi requalificado e ajardinado fruto do trabalho de recuperação por conta da realização da Jornada Mundial da Juventude no Passeio Marítimo de Algés em 2023, como volta a contar com uma programação exclusivamente portuguesa, a cargo da Arruada.

Ao longo dos três dias de festival, este palco contará com atuações de Capital da Bulgária, L-Ali, Inês Apenas, João Não & Lil Noon, Malva, Maudito e Catarina Branco, entre outros.

Por fim, no que toca às confirmações do palco Comédia, a 11 de julho este espaço vai contar com Catarina Moreira como anfitriã, apresentando comediantes como Beatriz Gosta, Dário Guerreiro, Gilmário Vemba e Pedro Sousa. Já no dia 12, é Hélder Tavares o host e o stand-up fica a cargo de Jel, Joana Oliveira e Vasco Pereira Coutinho, entre outros. Por fim, no dia 13, Luís Pinheiro entretém o público entre as atuações de Manuel João Vieira, Guilherme Fonseca, Duarte Pita Negrão, Joana Gama e Fernando Rocha.

Com o cartaz quase completo, fica apenas a faltar uma confirmação para o palco NOS (o palco principal) a 13 de julho, que será revelada na próxima semana, prometeu a organização. Para já, a mais recente novidade neste domínio é a passagem de Benjamin Clementine, do palco Heineken para o palco NOS, no dia 11.

Recorde-se que para este cartaz já sido anteriormente confirmados Pearl Jam, Dua Lipa, Tyla, Smashing Pumpkins, The Breeders, Jessie Ware, Ashnikko, Michael Kiwuanuka, T-Rex, Khruangbin, Unknown Mortal Orchestra e The Cat Empire, entre outros.

No decurso da conferência, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, informou ainda que serão melhorados os acessos ao festival nesta edição, fruto dos acordos conseguidos quanto à gestão do espaço entre o Porto de Lisboa e a CM de Oeiras, algo que também foi desbloqueado pela organização da JMJ. O autarca, contudo, não disse de que melhorias se tratam.

Já a prometida ponte pedonal por cima da Avenida Marginal e da linha de comboio, a ser instalada junto ao Aquário Vasco da Gama, deverá ser colocada por fim no final do ano, com Isaltino Morais a prometer estar pronta na edição de 2025 do NOS Alive.