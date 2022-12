O Primavera Sound Porto revelou o cartaz completo para 2023. O festival — que já não tem a NOS como naming sponsor — acontece nos dia 7 a 10 de junho no Parque da Cidade do Porto.

O rapper Kendrick Lamar regressa a Portugal para atuar a 7 de junho, sendo acompanhado por Baby Keem, FKA Twigs e The Comet is Coming, entre outros. Lamar já tinha atuado na edição do festival de 2014.

O dia 8 de junho marca o retorno de Rosalía a terras lusas, depois de ter atuado este ano em Braga e Lisboa. A cantora espanhola já tinha atuado na edição de 2019 do Primavera Sound.

O alinhamento é completado por nomes como Bad Religion, Fred Again.., Maggie Rogers, The Mars Volta, Built to Spill, The Murder Capital e os habituais Shellac.

A 9 de junho, a histórica banda britânica Pet Shop Boys volta a tocar em Portugal, depois da última atuação em 2010. Central Cee, Darkside, NxWorries, My Morning Jacket, Le Tigre, St. Vincent e Tokischa.

Por fim, a 10 de junho é dia dos Blur e de Halsey dividirem as despesas de cabeças de cartaz. A banda britânica regressa ao festival depois da atuação de 2013 — e de ter atuado em Lisboa em 2015 —, ao passo que a cantora norte-americana faz a sua estreia absoluta nos palcos portugueses.

Neste derradeiro dia de festival atuam também Bleachers, Daphni, Drain Gang, Pusha T, Sparks, Yves Tumor, Julia Holter, Pup e OFF!

Os bilhetes já se encontram à venda, sendo que o passe diário tem um custo de 70 euros e o geral custa 170 euros.