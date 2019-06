“Queremos que seja uma edição competente, que reflita todo o trabalho até agora, não só no recinto como em termos de programação. Queremos continuar a arriscar”, explicou Barreiro, no último de três dias da oitava edição, no Parque da Cidade.

Para o próximo ano está já confirmada a presença dos norte-americanos Pavement, um “exclusivo mundial” do NOS Primavera Sound e do mesmo festival em Barcelona, que comemora a 20.ª edição.

Essa data será assinalada em 2020 com uma extensão em Los Angeles, com Barreiro a admitir, dias antes do evento, que este possa ter um efeito positivo “direta e indiretamente” no Porto.

Por outro lado, o objetivo é “voltar mais forte”, depois da “edição mais difícil de sempre”, por causa dos cancelamentos de Ama Lou, Mura Masa, Kali Uchis e Peggy Gou.