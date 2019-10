“Se a nossa responsabilidade social se calhar foi aquilo que nos moveu mais inicialmente, a nossa responsabilidade do ponto de vista da sustentabilidade e da ecologia é o que nos move mais neste momento”, concluiu Marta Marques.

O último dia do 45.º Portugal Fashion continua hoje no seu “quartel general”, o edifício da Alfândega do Porto, por onde vão desfilar, a partir das 15:00, coleções de criança, seguidas da apresentação da coleção “Gadidae”, de Alexandra Moura.

Alexandra Moura, primeira ‘designer’ portuguesa a fazer parte do calendário oficial da Semana da Moda de Milão (em fevereiro passado), apresenta, pelas 16:00, a sua coleção “Gadidae”, dedicada aos bacalhoeiros e às mulheres dos pescadores, que ficavam em terra à espera do regresso dos seus homens.

Durante a tarde os desfiles prosseguem com a marca Miam (17:00), Pedro Pedro for Galp (18:00), Concreto (19:00) e Susana Bettencourt (20:00).

O início da noite é dedicado, a partir das 21:30, ao setor do calçado e carteiras, com marcas como a Fly London, Rufel, Eureka ou Nobrand no ‘lineup’.

A noite encerra com as coleções da ‘designer’ Maria Gambina e da dupla de criadores Alves/Gonçalves, na Alfândega do Porto.

Pela 45.ª edição já passaram coleções de várias marcas e ‘designers’ como Miguel Vieira, Hugo Costa, Katty Xiomara, Luís Buchinho, Inês Torcato, Estelita Mendonça, David Catalán, Diogo Miranda, Sophia Kah, entre outros.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Compete 2020, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.