A nova série de televisão do ator e comediante britânico Sacha Baron Cohen, “Who is America?”, chega aos ecrãs portugueses no domingo, uma semana depois de se ter estreado nos Estados Unidos, foi hoje anunciado.

“Who is America?” [Quem é a América?, em tradução livre em português], com argumento e realização do criador e intérprete de personagens como Ali G, Borat e Bruno, é uma série satírica de sete episódios, filmada ao longo do ano passado. Na série, Sacha Baron Cohen “vai explorar diversas personalidades, das mais infames às mais desconhecidas, do singular espectro político e cultural norte-americano”, refere o canal TV Séries, que irá exibir “Who is America?” aos domingos às 21:30, num comunicado hoje divulgado.