“Foi uma tremenda experiência como ator”, afirmou Ben Affleck, durante um evento para a imprensa sobre o filme da Amazon Studios, que se estreia a 07 de janeiro na plataforma Amazon Prime. “Senti-me profundamente afortunado e muito agradecido”, indicou.

“The Tender Bar” é uma adaptação do livro autobiográfico com o mesmo nome feita por William Monahan e realizada por George Clooney, com os atores Tye Sheridan, Lily Rabe, Daniel Ranieri, Briana Middleton e Christopher Lloyd, além de Ben Affleck.

O filme conta a infância e adolescência de J.R. Moehringer em Long Island, em que a figura paterna do tio Charlie, interpretado por Ben Affleck, se sobrepõe a um pai ausente e violento.

“Só podemos ser tão bons quanto o material, o realizador e os outros atores”, disse Ben Affleck. “De vez em quando, algo incrível acontece na nossa vida e esperamos estar prontos para capitalizar nisso”.

Affleck não é o protagonista do filme, mas o seu desempenho ganhou destaque imediato entre a crítica antes da estreia. O ator elogiou a forma como George Clooney assumiu o papel de realizador e conduziu a ação.

“Ele criou esta atmosfera bonita, segura, acolhedora, onde sentimos que podíamos ser bem-sucedidos e arriscar”, descreveu. “Uma das suas dádivas é a profunda compreensão dos atores e do que nos vai ajudar a ter sucesso. Ele ainda se vê como aquele homem que um dia apareceu em LA a dormir em sofás e a tentar vencer nesta indústria”, afirmou.

Affleck caracterizou Clooney como “muito generoso” e disse que o ambiente favoreceu a qualidade do seu trabalho. “Sinto que o meu desempenho beneficiou imenso da sua experiência, sabedoria, talento e generosidade”, frisou.

Lily Rabe, que interpreta a mãe do protagonista, Dorothy Moehringer, ecoou os elogios em relação ao trabalho de George Clooney como realizador.

“Foi uma experiência muito generosa. O George é um realizador muito generoso para com os seus atores e a audiência”, afirmou a atriz. “Ele não tenta controlar o que a nossa experiência vai ser”.

O filme segue uma fórmula que não é estranha a Hollywood, a do rapaz que supera o contexto em que cresceu e amadurece para se tornar num adulto bem sucedido”.

“Li o livro quando saiu e achei que era notável”, contou William Monahan, que adaptou a história para o cinema. “Este livro era sobre um rapaz que amava a sua família e era amado por ela”.

“The Tender Bar: A Memoir” tinha sido originalmente publicado em 2005. Monahan é apenas uns anos mais velho que o autor, J.R. Moehringer, e teve uma experiência de vida semelhante ao crescer, o que o levou a identificar-se com o livro.

“Todos nos sentimos privilegiados por estarmos a contar uma história tão quieta e delicada”, referiu também Lily Rabe. “Às vezes chegamos a um estúdio e alguém no grupo ou várias pessoas têm uma postura defensiva, estão ali para representar. Mas isto foi a experiência oposta em todos os sentidos”.

“The Tender Bar” está em exibição limitada em salas de cinema nos Estados Unidos e estreia-se no serviço de ‘streaming’ da Amazon Prime na sexta-feira, 7 de janeiro.