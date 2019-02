O universo Guerra das Estrelas está prestes a ganhar mais uma forma de existência - e desta vez a experiência pode ser vivida na primeira pessoa. “Star Wars: Galaxy’s Edge” é o nome dos parques temáticos que a Disney vai abrir nos parques da Califórnia e da Flórida.

A promessa é de que a experiência seja imersiva. Em "Star Wars: Galaxy's Edge", os visitantes vão poder sentir, ver, provar, cheirar o mundo “Star Wars” [Guerra das Estrelas], diz a organização, que revelou esta semana mais pormenores sobre os novos parques.

Os espaços, com mais de cinco hectares cada um [o equivalente a mais de cinco campos de futebol], foram pensados ao detalhe, desde a arquitetura das atrações e a interação das personagens com os visitantes, até às cores e sabores da comida e aos objetos que poderão ser comprados como recordação.

O ambiente terá como inspiração Batuu, um dos planetas do universo "Star Wars", e o destaque vai para as duas grandes atrações já reveladas.

Em “Star Wars: Rise of the Resistance”, considerada pela organização “a maior e mais imersiva atração dos parques da Disney”, a experiência será de uma batalha épica entre a Primeira Ordem e a Resistência.

É uma das maiores atrações do parque e os participantes devem estar preparados para interagir com as personagens que forem entrando na ação.

Já na “Millennium Falcon: Smugglers Run”, os visitantes vão fazer parte da tripulação da icónica nave de Han Solo e terão a oportunidade de a pilotar. A cada pessoa do grupo será atribuída uma tarefa para que a missão seja bem sucedida. Pode ir antecipando o que lhe espera neste trailer que a Disney preparou.

A empresa quer manter os visitantes entusiasmados até à abertura dos parques - sem datas certas ainda, o parque da Califórnia tem abertura prevista para o verão, e o de Orlando, na Flórida, para o outono - e, depois da publicação em dezembro de um filme com os bastidores da preparação dos parques, anunciou hoje no Twitter que vai fazer mais revelações ao longo dos próximos meses.

Um dos espaços mais emblemáticos onde os visitantes poderão recompor as energias é a Cantina de Oga, a recriação do bar localizado em Black Spire, um posto comercial de Batuu.

Aí, as comidas e bebidas foram pensadas especialmente para o universo “Star Wars”, incluindo o leite azul que aparece no filme “O Último Jedi”.

Há mais uma novidade a marcar a visita: os participantes vão poder criar um perfil numa aplicação desenhada só para a experiência nos novos parques e usar esta plataforma para interagir com os adereços espalhados pelo recinto, enviar mensagens às personagens dos filmes, jogar, etc.

Ainda esta semana, a organização apresentou o guarda-roupa dos funcionários e das personagens que irão circular pelo recinto. O presidente da Disneyland Resorts publicou no Instagram a chapa com o seu nome já na versão "Star Wars".

Determinada a não desiludir os visitantes, a Disney recrutou alguns superfãs da saga “Star Wars” para ajudarem a planear e concretizar as ideias para os novos parques.

Ainda assim, não é preciso ser fã dos filmes para visitar estes novos mundos. Os amantes de parques de diversões encontrarão lá todos os ingredientes para uma experiência "do outro mundo".