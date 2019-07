1. 2018 ainda nos ouvidos

O ranking dos álbuns mais populares em 2019 nos Estados Unidos traz poucas surpresas, além do facto de metade dos títulos na lista serem remanescentes do ano passado. À cabeça, destaque para os discos de Post Malone, Beerbongs & Bentleys, e de Drake, Scorpion, editados respetivamente a 27 de abril e 28 de junho de 2019.

Os números abaixo dizem respeito ao total de unidades, que compreende faixas ou álbuns, digitais e em streaming.

1. Ariana Grande - Thank U, Next (2019) - 1,553.000

2. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) - 1,304.000

3. Khalid - Free Spirit (2019) - 929.000

4. Lady Gaga & Bradley Cooper - A Star is Born original soundtrack (2018) - 889.000

5. A Boogie wit da Hoodie (2018) - Hoodie SZN - 810.000

6. Post Malone - Beerbongs & Bentleys (2018) - 756.000

7. Drake - Scorpion (2018) - 718.000

8. Queen - Bohemian Rhapsody original soundtrack (2018) - 705.000

9. Juice WRLD - Death Race for Love (2018) - 675.000

10. Jonas Brothers - Happiness Begins (2019) - 663.000

2. Billie Eilish, Billie Eilish, Billie Eilish

Em comparação com 2018, quando cinco álbuns atingiram o marco do 1 milhão, até aos primeiros seis meses do ano apenas dois atingiram essa referência — Ariana Grande com Thank U, Next (1,55 milhões de unidades equivalentes ao álbum) e When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish (1,3 milhões).

A norte americana de 17 anos tem ainda dois álbuns na lista dos 10 vinis mais vendidos. Esta pode ser uma surpresa dada a sua base de fãs jovem e que não associamos ao consumo deste formato: 75 mil álbuns combinados entre When We All Fall Asleep, Where Do We Go? e o EP de 2017 dont smile at me.

As vendas de vinil de Eilish ganham mais relevância especialmente quando vemos o restante top 10 que inclui, nos dois primeiros lugares, Queen (provavelmente impulsionado pelo sucesso de bilheteria de "Bohemian Rhapsody"), assim como The Beatles, Pink Floyd , Bob Marley, Fleetwood Mac e Michael Jackson.