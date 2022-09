Onde?

O MIL vai dividir-se, nos próximos dias 28, 29 e 30 de setembro, entre o Hub Criativo do Beato, onde decorrerá a convenção – debates, masterclasses, workshops -, e seis salas do Cais do Sodré, que recebem a programação musical.

A premissa da edição deste ano é “Descobre Enquanto é Segredo”. A frase-chave é o mote de um festival que se assume "uma plataforma para a descoberta, promoção, valorização e internacionalização da música popular atual".

Seis sugestões a não perder

No que toca à programação musical, pode ser difícil fazer escolhas. Nos dois dias de concertos, mais de 50 artistas portugueses e estrangeiros dividem-se entre as várias salas do Cais do Sodré. Deixamos algumas sugestões. Para...

Para algo totalmente novo: o concerto de abertura. Um espetáculo original criado em residência artística com BLEID, Clara! , BRAVA e Blck Mamba (28 set). Durante uma semana, as quatro produtoras juntaram-se para uma residência artística realizada em parceria com o MIL e os export offices Wallonie-Bruxelles Musiques, VI.BE e Musika Bulegoa.

Durante uma semana, as quatro produtoras juntaram-se para uma residência artística realizada em parceria com o MIL e os export offices Wallonie-Bruxelles Musiques, VI.BE e Musika Bulegoa. Para abanar as ancas. Lil Ella (29 set) , a espanhola traz a Lisboa os seus ritmos quebrados hipnóticos latinos.

, a espanhola traz a Lisboa os seus ritmos quebrados hipnóticos latinos. Para ouvir as canções do sucessor de “Revezo”. Pelo menos é essa a promessa do festival na apresentação do português Filipe Sambado (29 set).

Para dizer "já vi no MIL" daqui a uns meses. Se há um nome que promete saltar do MIL para os cartazes de verão dos próximos festivais é o do francês Lewis OfMan (29 set) . O seu último single “Move Me” tem como convidada especial Carly Rae Jepsen.

. O seu último single “Move Me” tem como convidada especial Carly Rae Jepsen. Para dizer "já vi no MIL" daqui a uns meses, part II. Meskerem Mees (30 set) promete enriquecer o leque de respostas à pergunta: "gostas de algum artista belga?". Terá outro nome na ponta da língua além dos dEUS.

promete enriquecer o leque de respostas à pergunta: "gostas de algum artista belga?". Terá outro nome na ponta da língua além dos dEUS. Para viajar. Segundo o MIL, a japonesa Hinako Omori (30 set) "combina cura interior e paisagens naturais numa cartografia imersiva da mente num ambiente electrónico". É ouvir para confirmar.

Horários

Não se perca, estes são os horários por dia e respetiva sala.

29 de setembro

Musicbox

00h45 L’Homme Statue

23h45 Lewis Ofman

22h30 Mainline Magic Orchestra

21h15 Filipe Karlsson

20h00 Marta Knight

Roterdão

23h00 Lil’Ella

21h45 Soluna

20h30 Evaya

Titanic Sur Mer

00h00 Tukan

22h45 Rosie Alena

21h30 Milian

20h15 Isabel do Diego

Lounge

23h45 Iolanda

22h30 Roseboy666

21h15 Charlotte Fever

20h00 Sónia Trópicos

B.Leza

23h30 Puta da Silva

22h15 Cassete Pirata

21h00 Verde Prato

19h45 Prétu

ETIC (Auditório)

23h15 Filipe Sambado

22h00 Sfistikated

20h45 Anger

19h30 Chica

30 de setembro

Musicbox

00h45 Clara!

23h45 Avalanche Kaito

22h15 Sereias

21h00 Flying Moon in Space

19h45 Los Yolos

Roterdão

23h00 Jacuzzi Gang

21h45 João Não

20h30 Conferência Inferno

Titanic Sur Mer

00h15 Sun

23h00 Bikôkô

21h30 Celso

20h15 Meskerem Mees

Lounge

23h45 Trypas Corassão

22h30 Julián Mayorga

21h15 Bedouin Burger

20h00 Kriol

B.Leza

23h45 João Silva & Banda B.Leza

22h30 Davi Sabbag

21h15 Reinel Bankole

20h00 Insólito Universo

Outros palcos para a música

Além dos concertos, haverá encontros com profissionais da indústria musical e discográfica, debates e masterclasses.

De acordo com o programa deste ano, estão previstos quatro grandes encontros para refletir sobre políticas culturais, economia da atividade musical noturna, sobre acessibilidades e sobre a indústria musical.

Entre os convidados estão Tiago Fortuna e Jwana Godinho, fundadores da Access Lab, que vão dar uma masterclass sobre eventos acessíveis para pessoas com deficiência e surdas, assim como Kigo Elosegui, agente do músico espanhol C. Tangana, que vai orientar "uma aula teórico-prática" sobre a criação de identidade e consciencialização global e local para os artistas.

Kaitlyn Davies, que já esteve este ano no festival Sonar Lisboa, fundadora do coletivo CO:QUO e especialista em web 3.0, vai ao MIL fazer um 'workshop' de criação de um NFT.

Os artistas Puta da Silva e Rodrigo Cuevas, "ativistas e agitadores da música popular e folk", vão estar no MIL para falar sobre a tradição e reinvenção da música popular atual.

O programa completo da convenção pode ser consultado aqui.

Bilhetes

O passe geral, só para o MIL, varia entre os 30 euros (3 dias) e os 20 euros (diários)

Já o bilhete PRO dá acesso aos concertos, convenção e base de dados de profissionais, custa 60 euros.

Há ainda descontos para estudantes (10 euros) e bilhetes ACESS para pessoas com deficiência, que também permitirão acesso a mais um assistente pessoal ou acompanhante.

Os bilhetes devem ser trocados pela pulseira antes do evento.