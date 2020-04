A agenda reorganizou-se com as novas rotinas, mas as propostas são muitas. Aqui ficam algumas.

Na agenda hoje: É Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros promove a iniciativa "Virar a página" que pode ver aqui Na Bertrand, há promoções de 20 a 50%. E termina a campanha de vendas online "Adopta uma livraria - 10 Dias, 10 Livrarias". Trata-se de uma iniciativa das editoras Antígona e Orfeu Negro para ajudar as livrarias independentes, encerradas e em dificuldades, através de apoio financeiro resultante das vendas online. É Dia das Jovens Mulheres nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) Receba estas sugestões no seu e-mail "Acho Que Vais Gostar Disto" é uma rubrica do SAPO24 que lhe sugere o que ver, ler e ouvir. Se quer receber estas sugestões confortavelmente no seu e-mail, basta subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link. Sugestões para hoje: Evento: Chef Henrique Sá Pessoa cria “Conversas no Atelier”, um novo programa de receitas Descritivo: Fátima Lopes, apresentadora da TVI, e o ingrediente escolhido é o cogumelo. Uma das receitas que o chef fará – dando os respectivos truques e dicas, claro – será um risotto de cogumelos. A partir de sua casa, Fátima Lopes assistirá, irá conversando com o chef e colocando-lhe as suas questões – e as dos participantes. Hora: 19 horas Onde acontece: https://www.instagram.com/henriquesapessoa/?hl=pt Evento: Aula de Pilates | Holmes Place Descritivo: Aula online de MIB Hora: 18h30 Onde acontece: https://www.youtube.com/user/HolmesPlacePt ou https://www.facebook.com/HolmesPlacePt/ Evento: Live with Bruno Oliveira - Brand Manager Sumol Descritivo: Uma conversa sobre o Digital, os desafios que encontram e as apostas que fazem https://lisbondigitalschool.com/lives/ Hora: 19h00 Onde acontece: https://www.instagram.com/lisbondigitalschool/?hl=pt Notas úteis: Curso gratuito mas precisa seguir a conta de Instragram da Lisbon Digital School Evento: Compor em Casa com Tiago Bettencourt Descritivo: A pensar na partilha do processo criativo de cada um, a jovem cantora brasileira Tainá criou o festival online “Compor em Casa” Hora: 21:00 - 22:00 Onde acontece https://www.instagram.com/tainamusic/?hl=pt Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.