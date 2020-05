Para começar bem o fim de semana, temos como primeira sugestão para a agenda de hoje o live stream que Fernando Daniel irá fazer a partir de Ovar, como forma de agradecimento a todos os que "têm trabalhado incansavelmente na linha da frente" — pode ler-se numa publicação no Facebook do cantor.

Sendo residente de Ovar há três anos — uma das regiões de Portugal mais afetadas pela pandemia provocada pelo novo coronavírus — o cantor viveu na cidade durante o período de confinamento, que incluiu a implementação de um cerco sanitário.

Agora, com Ovar a voltar à normalidade, Fernando Daniel decidiu dar um concerto sem público na escadaria da Igreja Matriz de São Cristóvão, com o mote #RecomeçarEmOvar. O concerto irá começar às 19h00 e será transmitido em direto pela rádio Comercial, em antena, e no site. Saiba todas as informações, aqui.

Vamos a mais sugestões?

Televisão

Estreia do documentário “Rudolf Nureyev - A atração Celeste”

A que horas: 22h12

Onde: RTP2

Nota: Este sábado a RTP2 vai transmitir o documentário de Sonia Paramo sobre um dos “mais formidáveis bailarinos de todos os tempos”, Rudolf Nureyev. Numa estória contada através de entrevistas, encenações dramáticas, sequências de dança originais e imagens de arquivo, explica-se como Nureyev vingou na dança e marcou a história.

Cinema

“O Lobo de Wall Street”

A que horas: Às que o leitor desejar.

Onde: No MEO VideoClube

Nota: Neste filme de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio desempenhou um dos papeis mais marcantes da sua carreira. Enquanto Jordan Belfort — um corretor norte-americano que nos anos 90 implementou um enorme sistema de burla financeiro no coração de Wall Street — DiCaprio assume-se como uma personagem gananciosa e sem quaisquer tipos de escrúpulos. Se ainda não teve oportunidade de ver “O Lobo de Wall Street”, pode fazê-lo agora, no videoclube do MEO.

Concertos

“A Arte em Fuga”

A que horas: 15h00

Onde: Facebook da Casa da Música

Nota: A Casa da Música vai transmitir na sua página de Facebook o concerto que teve no lugar no dia 10 de novembro de 2019 — e que une a adaptação de Johannes Schöllhorn da obra de Bach, “Arte em Fuga” com a interpretação da Orquestra Barroca Casa Da Música, da mesma obra. Tratam-se de estilos diferentes, mas que acabam por se harmonizar de uma forma, onde nenhum se sobrepõe ao outro.

_____________

Luísa Sobral com a Big Band Estarrejazz

A que horas: 21h30

Onde: No Facebook e Instagram do Cineteatro da Estarreja

Nota: Sob a direção musical de Pedro Moreira e com a participação de Luísa Sobral, a Big Band Estarrejazz homenageou a grande Ella Fiztgerald, num concerto realizado em 2016. Se gostava de ver ou rever este concerto uma vez mais, só tem de ir aos canais de transmissão acima mencionados.

Crianças

“A Zebra Camila”

A que horas: 11h00

Onde: Na salinha online do Teatro Nacional Dona Maria II, cuja porta se abre aqui.

Nota: O Teatro Dona Maria II também tem peças de teatro para crianças, na sua “salinha” online. A peça que hoje será apresentada é “A Zebra Camila”, escrita por Marisa Nuñez e interpretada por Laura Aguiar. Nesta peça, conta-se a história de Camila, uma zebra que um dia perdeu as sete riscas do seu vestido. Se gostava de ter um programa com os mais pequenos logo pela manhã, esta é uma sugestão a considerar.