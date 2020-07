«É a ilha do sol, da areia branca e do Verão, Santa Maria. Dizem que nem parece Açores», refere Joel Neto, escritor açoriano, que no seu livro «A vida no campo», se sente o murmúrio da terra. Santa Maria é a ilha dos Açores mais meridional e mais a oriente, por esse motivo é a que tem um clima mais quente e seco, cobrindo com tons amarelos e torrados a paisagem distinta do restante arquipélago.

Rita Gago da Câmara, Diretora do Parque Natural da Ilha de Santa Maria, é “açoriana de gema” e após alguns anos no continente, assim que teve oportunidade regressou, «não podia mais suportar a falta da sua ilha», como explica Joel Neto, com o dom de encontrar as palavras certas para as profundezas da alma. Pela sua profissão, Rita explica o passado geológico da ilha, onde as rochas vulcânicas e sedimentares distam 6 milhões de anos, criando uma elegante praia de areia branca e fina que faz jus ao nome, a Praia Formosa. Acrescenta que «Santa Maria tem uma mística de cores e cheiros fora do comum, os odores das figueiras misturadas com vinhas de uva madura acolhidas em socalcos no anfiteatro da Baía de São Lourenço, são memórias que lembram a sua infância». É também nesta baía, que recorta o mar, que o Sol nasce e não deixa ninguém indiferente até na lenda dos seus descobridores. Conta-se que a descoberta é marcada pela promessa de Gonçalo Velho Cabral à Virgem Maria de dar o seu nome à primeira terra que encontrasse.

Um roteiro literário para inspirar uma visita ao Arquipélago dos Açores Um elogio aos Açores "Mulher de Porto Pim", de Antonio Tabucchi, edição Dom Quixote É considerado um “Moby Dick de Melville em miniatura, feito de contos breves e fragmentos de recordações, que tornam este livro uma ode aos Açores. "As Ilhas Desconhecidas", de Raul Brandão, edição Quetzal É considerado uma referência da literatura em viagem em Portugal, que conta a viagem aos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, e das suas impressões e da sua vivência, destacando a beleza natural das ilhas como dos seus habitantes. "Raul Brandão e os Açores", de Vasco Medeiros Rosa, edição Companhia das Ilhas Fala sobre os bastidores da viagem de Raul Brandão aos Açores. "Reportagem nos Açores", de Alexandre Delgado O' Neill, edição Assírio & Alvim São fotografias dos Açores, que transpiram a colectividade na sua personalidade singular. "Açores, O Segredo das Ilhas", de João de Melo, edição Dom Quixote «O livro pode ser lido antes de se partir à descoberta do desconhecido; ou relido no regresso a casa, depois de visitar as ilhas, com o fim de recuperar emoções e aferir as imagens nele descritas pelas opiniões de cada um. Uma leitura posterior à viagem não deixará de constituir uma forma de sintetizar esta aventura sempre tão extraordinária, como sempre há-de ser a peregrinação pelas nove ilhas dos Açores: um lugar turístico, sim, mas também poético e literário à medida de cada viagem e da sua aventura», João de Melo "Notas da Ilha", de Teresa Canto Noronha, edição Letras Lavadas Este livro pode ser lido em voz alta, que espelha as memórias com sotaque e expressões micaelenses. "A Vida no Campo, Os Anos da Maturidade Volume II", Joel Neto, edição Cultura Editora Livro de uma beleza infinita que é uma varanda sob o Atlântico num regresso íntimo às origens do escritor Joel ao lugar dos Dois Caminhos, freguesia da Terra Chã, ilha Terceira, com o objectivo de ali ficar por alguns anos. Após esse tempo de regresso à capital, assumiram viver em definitivo na ilha onde na companhia dos seus dois cães, com uma paisagem exuberante e com a companhia dos vizinhos em que a generosidade impera. "Antologia Panorâmica do Conto Açoriano (Séculos XIX e XX") , João de Melo, edição Vega Boa antologia de contos açorianos. "Ilhas do Infante: Um Cruzeiro nos Açores – Manchas e Paisagens" , Guilherme de Morais Uma excelente crónica de viagens. Para quem gosta de histórias com factos históricos "O Olhar do Açor Crónicas da Terra e do Mar - Livro I", de Sandra Carvalho, edição Editorial Presença A descoberta dos Açores serve de cenário desta aventura pejada de mistério, numa narrativa que mistura verdade histórica com ficção, onde o romance não é esquecido. "Os Cantos", de Maria Filomena Mónica, edição Alêtheia Editores Maria Filomena Mónica considera esta obra como o «livro da sua vida», onde conta história de um descendente de uma ilustre família açoriana, José do Canto, num ambiente do século XIX, num retrato apaixonante de uma época. "Livro de Vozes e Sombras", de João de Melo, edição Dom Quixote Num cenário de exaltação do pós 25 de Abril, a história é passada entre os Açores, Lisboa e as ex-colónias. "Mau Tempo no Canal (Pref. por José Manuel Mendes)", de Vitorino Nemésio, edição Leya Conta a história de Margarida Clark Dulmo, que vive na ilha do Faial, Açores, no início do século XX e que se encontrava prometida a uma respeitável família luso-britânica. Casamento planeado, quando surge um flirt com um jovem pertencente a uma família rival. Um retrato da sociedade açoriana, com a presença de todos os seus estratos sociais. "Corsário das Ilhas", de Vitorino Nemésio, edição INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda Um clássico da literatura.

Após dias de tempestade e de rezas para encurtar distâncias, no meio de uma oração a “Ave Maria” surge a primeira ilha a ser descoberta pelos navegadores portugueses e a primeira ilha a ser povoada. Com um papel nos Descobrimentos, que não deixou indiferente Cristóvão Colombo regressado da América e o pirata Bei. Este último, que pela sua ferocidade massacrava a população quando avistava as velas do temível pirata dava sinal de alerta: «Vem aí o Bei!». Rita explica que ainda hoje a arquitetura de fortes e “fortinhos” marcam o cenário, onde «as covas abertas no chão permitiam esconder os mantimentos para preservar riquezas simples de uma vida». De sinal de alerta a expressão de espanto, os marienses exclamam «Bei, não me digas. Credo Senhor. Não pode ser!». Essa surpresa é sinal de admiração das paisagens pinceladas por cores de vida: o azul-turquesa das águas puras e calmas, os verdes dos campos, as praias douradas e o ocre das terras. «Devido à influência da oxidação das cinzas vulcânicas, o Barreiro da Faneca, conhecido por “deserto vermelho”, é um ponto de interesse geológico, mas não só. O andar descalço nesta coloração avermelhada, é uma sensação única.», sugere Rita. Por isso, não admira que seja um local privilegiado para a prática da meditação e yoga, pela leveza que se sente. Esta rotina é praticada pela nossa guia açoriana e partilhada por Helena Martelo, Técnica Superior da Direção-Geral do Património Cultural na ilha Terceira, que quando se sente cansada retira-se para esta evasão de vermelho.

Helena nasceu no continente e partiu para os Açores por três anos, está há 19. Começou por viver em Santa Maria e hoje vive na Terceira, no Grupo Central, com o marido e as duas filhas. «Apesar de ser velejadora, da necessidade do contacto com o mar e com a natureza», como refere esta natural de Sesimbra, augurava-se um tempo curto. Os amigos e a própria achavam que «não aguentaria a dor da distância, as mordomias do continente e as inúmeras atividades a que se dedicava, tendo como alcunha carinhosa “sport billy”». Mas tal profecia não se concretizou. Helena provou que os dois mundos não eram muito diferentes. A “sua ilha” no continente era a sua terra piscatória rodeada pela serrania da Arrábida, agora os Açores tinham acolhido Helena para continuar a realizar os desportos náuticos o ano inteiro, a oferecer múltiplos trilhos e caminhos por explorar e proporcionar liberdade, no sentido literal. Corrobora as palavras da mariense, a Praia Formosa «é um sítio do outro mundo», acrescentando que «os vales verdes e profundos de Santo Espírito, são um privilégio de tranquilidade e de equilíbrio numa vida sustentável oferecida pela generosidade da natureza, prolongada pelas «genuinamente endémicas pessoas, os açorianos», como humaniza Rita.

Foi isso que fez ficar Helena. Confirma a felicidade sempre que o Sol dá uma espreitadela, afastando a melancolia da névoa e descobre o Pico, a ilha vizinha, relembrando como diz Helena «que não estamos sozinhos». A Terceira vem confirmar a especificidade de cada ilha, unindo o encanto da natureza de origem vulcânica com o respeito da nobreza e grandiosidade do centro histórico de Angra do Heroísmo, classificado Património Mundial pela UNESCO. É uma ilha naturalmente festiva, com um calendário rico de celebrações, que convivem com a singularidade da natureza embelezando a banalidade dos pequenos hábitos. Helena recorda as socas de milho doce do Sr. José nos Biscoitos, uma zona balnear com piscinas naturais; as caminhadas ao pôr-do-sol pela Mata da Serreta, um parque florestal com uma vegetação extravagante e o silêncio do Monte Brasil que não nos prepara para um possível assobio das baleias.