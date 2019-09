“É a primeira vez que o célebre conto ‘O rapaz de bronze’ é traduzido para a língua alemã”, revela a editora em comunicado, acrescentando que o trabalho ficou a cargo de Isabel Remer, que também traduziu “A Menina do Mar”, publicado em 2017.

“A Oxalá Editora junta-se assim às celebrações do centenário do nascimento da escritora portuguesa que se comemora oficialmente este ano, em Portugal”, lê-se na nota.

Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu a 06 de novembro de 1919, no Porto. É considerada uma das autoras “mais influentes, conhecidas e prestigiadas da literatura portuguesa do século XX”.

A escritora tem publicados, em alemão, alguns poemas em antologias, um livro de poesia bilingue com 61 poemas e o conto “A Menina do Mar” numa edição bilingue.

“O Rapaz de Bronze” é um dos contos infantis “mais conhecidos da escritora”, sublinha a editora, acrescentando que a obra faz parte da lista do programa LER+, do Plano Nacional de Leitura, uma iniciativa lançada em 2006 pelo governo português com o objetivo de promover a competência literária em Portugal.

Autora profícua, Sophia de Mello Breyner Andresen morreu em 2004, e os seus restos mortais encontram-se sepultados no Panteão Nacional, em Lisboa.

Além de contos para crianças, é autora de uma vasta obra poética, teatro e ensaio.

A Oxalá Editora tem sede em Dortmund, na Alemanha, e “age globalmente no mundo lusófono”, conclui o comunicado.