Os Santos Populares estão mesmo a chegar e por toda à capital o cheiro a sardinha já invade as ruas desde o início do mês. Apesar disso, talvez a noite mais importante para quem quer viver os Santos seja mesmo a que no calendário se assinala como sendo a de Santo António. Que é também, por norma, a mais concorrida e agitada, pelo que é importante planear bem o que fazer.

A cidade de Lisboa terá disponíveis vários tipos de festas, arraiais e concertos para que lisboetas e turistas possam viver da melhor forma a grande festa da cidade. Deixamos aqui algumas das principais sugestões:

Santos no Tejo

Em festa desde o dia 1 e até ao dia 12, a Doca da Marinha recebe um dos maiores arraiais da cidade. Dia 11 pode assistir ao concerto de Emanuel e dia 12 o arraial encerra com Ágata. Os bilhetes têm o custo de €7,5 e podem ser comprados aqui.

Santos à Campolide

A Quinta do Zé Pinto, no bairro de Campolide, também volta a receber todos os dias até 17 de junho festa e diversão, com um cartaz de luxo com grandes nomes da música popular. É gratuito e no dia 12 vai tocar Ruth Marlene. A programação completa das atuações pode ser encontrada aqui.

Arraial da Praça da Alegria

Aqui a festa acontece até dia 18 de junho, todos os dias, até às 22h. Às sextas, sábados e vésperas de feriado vão acontecer grandes atuações musicais. No dia 12 a festa só termina por volta da 1h00 da manhã e toca Nuno Ropio and Luís Rouxinol. A programação pode ser consultada aqui.

Arraial da Misericórdia

Com a vista inigualável do miradouro de São Pedro de Alcântara, a diversão acontece quase todo o mês de junho e dura até 2 de julho. Quase todas as noites acontecem concertos com grandes nomes da música nacional. No dia 12, o protagonista será Quim Barreiros, que toca a partir das 22:00. A programação completa pode ser consultada aqui.

Arraial de Santo António da Penha de França

Este arraial é já uma referência da cidade de Lisboa conhecido como "A minha Penha é Linda!", e costuma tomar conta do largo do Mercado de Sapadores. Já está no ar desde dia 9 de junho, e dia 12 recebe Fella Ayala dj Set, Duo Helton e Irmão e Dj Mouros da Calçada. A programação completa pode ser consultada aqui.

Santos em Santos

Até ao próximo dia 13 de junho, o Terrapleno de Santos também volta a receber uma das festas de Santo António mais animadas na cidade, com diversões para pequenos e crescidos.

Além dos comes e bebes habituais, este é um dos arraiais de Lisboa onde também existem algumas diversões como uma roda gigante, carrosséis e concertos diversos. No dia 12 o horário será alargado, das 12:00 às 4:00, e quem toca é Rosinha.

Arraial Vila Berta

A velha Vila Berta, no bairro da Graça, já tem 113 anos de vida, e este ano volta a engalanar-se para celebrar os Santos Populares. Há sardinhas, música popular, cantares tradicionais, fado e bailarico. No dia 12 quem vai animar a noite será o DJ Cota Ruizadas.

Arraial da Mouraria

Este é um dos arraiais mais alternativos de Lisboa e regressa ao Largo da Rosa, na Mouraria, até 17 de junho. À semelhança do que aconteceu em eventos passados, o arraial da Renovar a Mouraria, que comemora os 15 anos desta associação, vai ter muita música, comida e, desta vez, momentos de debate sobre os desafios de viver no bairro.

A programação completa pode ser consultada aqui.

Monsantos Populares

O Monsantos Populares é uma iniciativa do projeto Monsantos, e os arraiais já começaram no 6 de junho e acabam com uma grande festa no dia 12. Durante estas grandes festas os visitantes podem aproveitar o jardim ao ar livre, no Parque Florestal de Monsanto, com atuações ao vivo. No dia 12 a festa acontece até às quatro da manhã e quem toca é Miguel Azevedo.

Os bilhetes para estes Santos Populares já estão à venda online. Uma mesa para duas pessoas custa 20€, para quatro 40€, para seis 60€ e para oito 80€ (podendo existir mais tipologias). Cada um destes bilhetes inclui duas Heineken Silver por pessoa. Há parque de estacionamento limitado à lotação do espaço e o dress code é casual chic.

Arraial de Alvalade

Este ano, o Arraial de Alvalade tem uma das programações mais completas, com um cartaz musical muito convidativo, de onde se destaca a atuação dos Ena Pá 2000, Toy, José Cid, entre outros. O programa inclui ainda atividades para os mais pequenos, que podem usufruir de insufláveis. Acontece no Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito nos dias 9, 10, 11, 12, 16 e 17 de junho.

Na noite de Santo António toca às 19:30 as TFIST – Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico e às 20:00 começa o DJ Dee. A atuação mais esperada da noite começa às 22:00, com José Cid. Depois da 1:00 a diversão continua com a Banda Tudo ao Molho – Paladi.

A programação completa pode ser consultada aqui.