“Enquanto isso, na Terra” é o título do mais recente livro ilustrado do autor Oliver Jeffers, no qual um pai ajuda os dois filhos pequenos, que estão sempre a discutir, a olharem para o planeta Terra, a partir do espaço.

A editar este mês pela Orfeu Negro, o livro é apresentado como "uma viagem cósmica do conflito", na qual o pai vai medindo distâncias temporais entre planetas e a relacioná-las com a vida na Terra. Por exemplo, numa viagem a 60 quilómetros por hora, o ser humano demoraria 78 anos a viajar da Terra a Vénus; os mesmos 78 anos que já passaram desde o fim da segunda guerra mundial. créditos: Orfeu Negro Recuando no tempo, e à medida que as distâncias no espaço aumentam, os dois irmãos ficam a saber que os humanos sempre lutaram por territórios, colonizaram, invadiram e criaram muros. Tal como em livros anteriores, nesta obra Oliver Jeffers entrelaça duas narrativas complementares, entre o que é desenhado e o que é escrito. De acordo com a editora, "Enquanto isso, na Terra" relaciona-se com os livros ilustrados "O que vamos construir" e "Aqui estamos nós", também já editados em Portugal.