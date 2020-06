(Na mesma nota a Warner adiou "Wonder Woman 1984", de Patty Jenkins. Em vez de estrear no verão, a 14 de agosto, a sequela com Gal Gadot novamente no papel de Mulher Maravilha chegará a dia 2 de outubro.)

Até ver, o pontapé de saída é da Disney

Esta mudança, nota o The New York Times, significa que "Mulan", da Disney, realizado por Niki Caro, vai agora marcar o regresso dos lançamentos dos grandes títulos de Hollywood, quando sair a 24 de julho nos Estados Unidos (um dia antes em Portugal) — a menos que a Disney decida também que o timing não é o mais adequado.

(Aliás, a fita que na verdade vai abrir os cinemas não é a nova versão em live-action do filme da casa do Rato Mickey que marcou a geração 90. O verdadeiro pontapé de saída será dado com um thriller, protagonizado por Russell Crowe, que vai abrir em algumas salas no dia 10 de julho, chamado "Unhinged".)

Após meses encerrados devido à pandemia, os cinemas de todo o mundo começam a reabrir aos poucos, embora com um número de pessoas limitado e com restrições para garantir a segurança dos espetadores. As grandes salas de cinema nos Estados Unidos têm planos semelhantes e planeiam ligar os seus projetores na primeira quinzena de julho. No entanto, as salas em mercados importantes como Nova Iorque e Los Angeles podem não estar abertas até 17 de julho.

E, mesmo que abertas, ninguém consegue prever o comportamento daqueles que vão pagar os bilhetes — se é que aparecem de todo. A vontade de ir ao cinema será maior do que o medo de apanhar o vírus? A data de estreia de "Mulan" não acontece por acaso — é que a Disney World e a Disneyland vão reabrir pouco antes. Mas quererão os pais arriscar levar os filhos para um espaço fechado?

O sucesso dos filmes parece que não passará exclusivamente pelas boas críticas ou conselhos de amigos. Alguns analistas dizem que o "passa-a-palavra" passará também por saber sobre as condições de higiene e segurança das salas. São questões importantes para a indústria e que fazem do lançamento deste tipo de filmes, de grande orçamento, um assunto a analisar nos próximos meses do ano. Porque a dúvida é mesma essa: qual será o comportamento do consumidor? Os primeiros títulos a estrear serão cobaias disto — e deverão ditar como é que o resto se vai comportar.

Mas isto são filmes que já estavam rodados e que se encontravam em fase de pós-produção antes da pandemia sacudir o mundo. A pergunta que se coloca é: e agora? Até vir a vacina, como vai ser? Que restrições, medidas e limitações vão acontecer nos sets de filmagens?

O guião de Hollywood para filmar em pandemia

Após meses de estreias de novos filmes a saltar diretamente para as plataformas de streaming ou video on-demand, de recuos na produção e de dificuldades financeiras, Hollywood está ansiosa por regressar "ao novo normal" — e o Governador da Califórnia até deu luz verde aos estúdios para retomarem as filmagens a 12 de junho. Mas há limitações e muitas restrições, bem patentes num relatório (“The Safe Way Forward”) publicado pelos sindicatos da indústria.

Testar, testar, testar. "A testagem é fundamental", lê-se em letras gordas no relatório. E vão ser necessários muitos testes à covid-19 para os intervenientes. Mas não só. Vão existir agora duas zonas para proporcionar a máxima proteção ao pessoal envolvido na produção, mas também do elenco — isto quando não for possível utilizar equipamento de proteção individual ou manter o distanciamento social.

Ou seja, os atores e membros da equipa de produção (operadores de câmaras, realizadores, assistentes, etc.) vão trabalhar de perto na denominada "Zona A", de modo a evitar riscos acrescidos visto que têm de lidar de perto uns com os outros e possivelmente estar em contacto entre si. As pessoas presentes nesta área terão que ser testadas pelo menos três vezes por semana — e poderá ser necessária avançar com testagem diária, de acordo com o LA Times.

Já os trabalhadores da "Zona B", onde é possível levar a cabo o distanciamento social e a utilização de máscaras — como um estúdio de produção —, serão testados uma vez por semana. O relatório indica também que para que uma pessoa possa transitar de uma zona para outra, é necessário ser testada. (Mas é esperado que tal não aconteça.)

"Aquilo que o Sistema por Zonas tenta limitar é a possibilidade de alguém contrair a covid-19 enquanto estiver a trabalhar. No entanto, entenda-se que o elenco e a equipa de produção ao irem para casa à noite e aos fins de semana, estão sujeitos ao contágio. É para isso que servem todos os testes", salienta o relatório, que refere também que os sindicatos foram aconselhados por especialistas na área da saúde a "resolver a escassez de testes num futuro próximo".

Em suma:

Cenas de sexo e de luta: "O contacto deve ser mantido no menor tempo possível", dizem as recomendações, devido aos riscos acrescidos que estas cenas representam. Exemplo: seria possível gravar a Guerra dos Tronos nesta altura? Dificilmente.

Dias de trabalho mais curtos. É uma medida que pode causar pressão adicional nos produtores e estúdios já que pode provocar uma derrapagem nos orçamentos. Exemplo: filmagens que se fariam em 48 horas podem agora estender-se durante um duas semanas.

Testes: muitos testes. Porque uma ida para um hotel, restaurante ou apenas para casa pode condicionar todo o esquema e calendário da produção.

Há regras, mas movimentações concretas dos estúdios só para o agosto/setembro

Em tempos práticos, há outras lutas. À agência Lusa, o realizador independente Gene Blalock, que lidera o estúdio Seraph Films, colocou igualmente dúvidas sobre a reabertura. "Penso que vai demorar algum tempo até que os grandes estúdios voltem ao trabalho", disse. "Os sindicatos vão lutar contra isso durante algum tempo".

Foi o que explicou o ator David Villar, que é membro do SAG-AFTRA, também à agência. "O sindicato dos atores aconselhou-nos a avaliar caso a caso e a falar com eles", afirmou também à Lusa. "Ouvi falar de projetos fora do alcance do sindicato, em que os atores assinam um documento de renúncia de responsabilidade e os promotores do projeto fazem verificações de temperatura e limpeza a fundo". Por ser uma situação arriscada, "o SAG disse que desencoraja fortemente isto".

Villar, que entrou em episódios da série da Netflix "Grace and Frankie", "Mentes Criminosas" e "General Hospital", explicou que o problema não é apenas a segurança e a autorização para voltar a filmar. "Os projetos estão a ter muitas dificuldades para conseguirem seguros. A indústria seguradora ainda está a lidar com todos os pedidos que foram feitos".

Sem uma apólice, embarcar num projeto que pode ter de ser suspenso se houver um surto de doença é arriscado para os estúdios. "Imagina que um protagonista ou personagem importante adoece com covid-19. Não se pode contornar isso".

De acordo com o site Deadline, ainda estamos a uns meses de distância até que as câmaras comecem a rolar. Os estúdios mais otimistas esperam retomar atividade apenas em julho e agosto, mas o cenário mais realística aponta baterias apenas para setembro.

Equipas pequenas

Segundo a Hollywood Reporter, a Blumhouse Productions de Jason Blum, responsável por filmes como "Get Out" e "Us", planeia avançar com um filme nos estúdios da Universal com um orçamento de 6,5 milhões de dólares, sem seguro. O produtor é conhecido por usar equipas pequenas.

Ainda sem certezas, Gene Blalock revelou à agência Lusa que acredita que os pequenos projetos vão regressar mais depressa. "Penso que será uma boa altura para produções independentes, não ligadas ao sindicato", afirmou.

A Seraph Films ainda não preparou o regresso, mas o realizador abordou o seu mediador de seguros sobre o próximo filme. "Se formos inteligentes e mantivermos a segurança, com equipas abaixo de 15-20 pessoas, eliminando os serviços extras e tendo refeições individuais pré-feitas, vamos voltar a filmar em breve", revelou à Lusa. "Vamos começar com pequenas produções para testar as águas e esperamos começar a próxima longa-metragem entre agosto e setembro".

"Ninguém sabe como isto vai resultar", afirmou Gene Blalock. "São quase cobaias", notou David Villar.

O isolamento é uma das abordagens que vem sendo mais falada. "Fazem quarentena por 14 dias antes das filmagens, testam, ninguém entra ou sai e filmam assim. Estão limitados pela história que têm", descreveu Villar.