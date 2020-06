Em antecipação ao encontro que irá decorrer na próxima quinta-feira, dia 11 de Junho, pelas 21h, Alexandra Antunes do SAPO24 e Elisa Baltazar d’O Primeiro Capítulo estiveram à conversa com Zeferino Coelho, editor de José Saramago e o convidado especial de mais uma edição do clube de leitura É Desta Que Leio Isto.

Nesta conversa, aquele que foi editor do prémio Nobel fala sobre a relação de amizade entre os dois e desvendou de que forma surgiu a José Saramago a ideia para o livro. Entre outras curiosidades, Zeferino Coelho, conta-nos ainda de que forma nasceu a personagem que se torna protagonista da obra e também da impaciência do escritor assim que entregava um livro terminado para edição, confidenciando ainda que a crueza deste livro é tal que a sua própria mulher nunca o conseguiu ler. É Desta Que Leio Isto. Já se inscreveu no clube de leitura deste mês? Há dois autores portugueses em destaque Ver artigo "Levantado do Chão", o livro conhecido como o primeiro livro de sucesso de Saramago, foi aquele que fez o editor apaixonar-se pela sua escrita. E acredita que a perceção de que esse seria um livro de sucesso talvez venha do facto de rapidamente ter percebido como se lê Saramago: em voz alta. Para participar no encontro que conta com a presença deste editor e para conversar sobre as diferentes interpretações de um livro tão marcante, basta que preencha este formulário.