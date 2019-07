“Temos um novo livro e desta vez em rima!”. É desta forma que a histórica instituição do metal dá a conhecer esta publicação infantil, “The ABCs of Metallica”, que vai chegar às lojas e aos vendedores online a 26 de novembro.

Escrito em conjunto com Howie Abrams e com ilustrações de Michael "Kaves" McLeer, este livro pretende passar pela história dos Metallica de A a Z, desde os primeiros tempos até se tornarem numa das maiores banda do mundo, passando por vários factos curiosos sobre o grupo.

Parte dos lucros da venda deste livro vai destinar-se à All Within My Hands, uma fundação criada pelos Metallica em 2017 para apoiar vários serviços comunitários a nível nacional e internacional através da recolha de fundos.

Esta não é a primeira vez que os Metallica revelam ter atenção aos mais novos. Recorde-se que, no seu regresso a Portugal — tendo tocado no dia 1 de maio no Estádio do Restelo, em Lisboa —, a banda doou parte do valor da bilheteira do concerto à Associação O Joãozinho, destinando-se o donativo à construção de uma nova ala pediátrica no Centro Hospitalar de São João, no Porto.

O livro já pode ser encomendado no website oficial da banda.