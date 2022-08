Entre as surpresas reveladas esta terça-feira, em conferência de imprensa, está o Templo do Som / Temple of Sound, instalação artística de Aka Corleone para o Palco MEO, palco principal do festival.

Esta é uma colaboração do MEO Kalorama do coletivo Underdogs, que também terá o seu espaço próprio dentro do recinto, onde os festivaleiros poderão apreciar as obras que ali se produziram.

O objetivo, como se pode ler em comunicado à imprensa, é o de promover "um olhar transversal sobre a pluralidade do trabalho desta plataforma cultural, que ao longo dos anos tem criado uma diversidade de oportunidades para o desenvolvimento criativo de artistas, e contribuído activamente para a democratização da arte".

O MEO Kalorama irá dividir-se por três palcos - MEO, Colina e Futura -, e estima-se que pelo festival passem cerca de 100 mil pessoas, oriundas de mais de 50 países, ao longo dos três dias (1, 2 e 3 de setembro) em que se realizará.

Dentro do recinto, as preocupações ambientais e de sustentabilidade ficarão asseguradas através de copos reutilizáveis (a cerveja será da espanhola San Miguel) e pela presença de comida vegana, existindo ainda espaços próprios para pessoas com mobilidade reduzida e casas de banho não-binárias.

Os bilhetes, que segundo a organização estão próximos de esgotar, estão à venda nos locais habituais a preços que vão dos 61 euros (diário) aos 145 euros (passe).