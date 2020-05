Contactada pela agência Lusa, a coordenadora do museu, Catarina Alfaro, revelou que a mostra partirá do conjunto de seis painéis sobre “A Vida de Santa Teresa de Jesus”, que se encontram na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Cascais, datados de 1672, da autoria da pintora Josefa d’Óbidos.

“Paula Rego/Josefa d’Óbidos: arte religiosa no feminino” foi o título escolhido para a nova exposição que a Casa das Histórias prevê inaugurar no dia 10 de dezembro 2020, e que ficará patente até 23 de maio de 2021, com curadoria de Catarina Alfaro.

Além dos seis painéis, outras obras da pintora barroca serão provenientes de coleções particulares e públicas para completar esta exposição no museu de Paula Rego, pintora portuguesa que reside em Londres desde os anos de 1960.

“O número exato de 21 pinturas [de Josefa] está ainda por confirmar, pois estamos à espera das respostas de vários colecionadores particulares e de museus”, disse Catarina Alfaro à Lusa, acrescentando que ficarão na sala zero do museu, e as 112 obras em desenho, pintura, gravura e escultura de Paula Rego serão apresentadas nas restantes sete salas expositivas.