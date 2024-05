Este será um apoio atribuído mediante um concurso a propostas de cinema de ficção, documentário ou animação, séries, cinema experimental e ensaio. A fase de candidaturas decorre até às 18h00 de 21 de junho e o regulamento pode ser consultado no site da Filmaporto — film commission.

Em comunicado, a organização esclarece que à semelhança das edições anteriores, existem duas modalidades de apoio, dirigidas a diferentes públicos e nomeadas a partir dos fundadores da Neves & Pascaud, a primeira empresa a apresentar filmes ao público no Porto.

Assim, à bolsa Neves podem candidatar-se artistas e cineastas residentes no município do Porto e entidades produtoras com sede nos concelhos do Porto, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia, em conjunto com artistas e cineastas residentes no concelho de Porto.

No caso da bolsa Pascaud, esta é destinada a artistas e realizadores residentes fora do município do Porto e entidades produtoras com sede nos concelhos do Porto, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia em conjunto com artistas e cineastas residentes fora do município do Porto.

Este ano, serão atribuídas três bolsas Neves e duas bolsas Pascaud e as candidaturas serão avaliadas por um júri composto por Luís Urbano (produtor de cinema), Melanie Pereira (cineasta) e Tomás Paula Marques (cineasta e artista visual).

Este programa de apoio visa estimular a criação de cinema produzido integralmente no Porto e promover a empregabilidade e contratação de técnicos e empresas ligadas ao setor audiovisual da cidade.

Na edição anterior, foram apoiados projetos de Tânia Dinis, José Magro, Mariana Caló e Francisco Queimadela, Pedro Lino e Marcelo Pereira.

As candidaturas devem ser enviadas para o endereço info@filmaporto.pt.