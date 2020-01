O festival regressa entre 07 e 09 de fevereiro, decorrendo em seis espaços do Teatro Rivoli (Grande Auditório, Pequeno Auditório, subpalco, palco do Grande Auditório, ‘foyer’ e Café-Rivoli) que “vão receber concertos, parcerias inéditas, apresentações de discos, concertos comentados, ‘masterclasses’ e ‘jam sessions'”, refere a organização da iniciativa num comunicado hoje divulgado.

Além das datas e locais, a organização anuncia também as primeiras confirmações do cartaz da 11.ª edição: Peter Evans e Orquestra Jazz de Matosinhos, Impermanence de Susana Santos Silva, HVIT de João Grilo e Miguel C. Tavares e PULSE! de Ricardo Coelho feat. Frederico Heliodoro.

Peter Evans, “referência do jazz experimental”, atua a 08 de fevereiro no Grande Auditório, onde, com a Orquestra Jazz de Matosinhos, irá apresentar o espetáculo “Perception Beyond Knowing”, que é também o título de um dos temas do álbum mais recente do trompetista norte-americano, “The Veil”.

O projeto da trompetista portuguesa Susana Santos Silva, “Impermanence”, irá apresentar, no dia 08 de fevereiro no Pequeno Auditório, o álbum “The Ocean Inside a Stone”.

“Acompanhada por João Pedro Brandão, Hugo Raro, Torbjörn Zetterberg e Marcos Cavaleiro, a trompetista deambula entre universos musicais aparentemente distintos e dispersos mas que são unificados na impermanência de tudo o que existe. Um fluxo energético eterno e constante através do tempo e do espaço que, no novo álbum, se materializa em sete distintos micromundos de um todo orgânico e mágico”, refere a organização do Porta-Jazz no comunicado hoje divulgado.