Nascido em 1942 em Griffen, na Áustria, Peter Handke é apresentado pela Academia Sueca como "um dos mais influentes escritores da Europa depois da Segunda Guerra Mundial", não isento de polémica, por ter tido uma postura pró-Sérvia na guerra dos Balcãs, nos anos 1990.

Handke cresceu com a mãe, de minoria eslovena, e com o padrasto, tendo conhecido o pai biológico - um militar alemão - só na idade adulta.

Estudou Direito, mas abandonou o curso quando publicou o primeiro romance, "Die Hornissen" ("As vespas"), aos 22 anos, em 1966, ao qual se seguiu a peça "Offending the audience" (""Insulto ao público", 1969). Com ambos "marcou uma posição no panorama literário", escreve a Academia Sueca.

Em 1995, meses depois do massacre de Srebrenica, Peter Handke publicou um livro controverso que regista a viagem à região, intitulado "Voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina" ("Viagem de Inverno aos rios Danúbio, Save, Morava e Drina", em tradução livre), e em 2006 esteve presente no funeral do ex-presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, acusado de genocídio.

Peter Handke vive, que desde a década de 1990, em Chaville, perto de Paris, escreveu prosa, poesia, ensaio, teatro, argumentos para cinema, e a obra é marcada por um "forte desejo de descobrir e dar vida a essas descobertas através de novas expressões literárias", lê-se na biografia divulgada pela academia.

Numa entrevista à agência Lusa em 2009, quando esteve em Portugal a convite do Estoril Film Festival, Peter Handke apresentava-se, na altura, como um "escritor de prosa" que escreveu poesia quando era jovem e que gostaria de voltar a escrevê-la.

O autor, atualmente com 76 anos e que tem mais de uma dezena de obras publicadas em Portugal, entre as quais "A Angústia do Guarda-Redes Antes do Penalty", "A Mulher Canhota" e "Poema à Duração", afirmava ser um "feliz prisioneiro da literatura" e admitia que era "normal não escrever absolutamente nada durante meses e meses".

