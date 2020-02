A banda de Brian Molko regressa assim aos palcos portugueses após terem dados espetáculos no Coliseu de Lisboa e no Pavilhão Multiusos de Gondomar, em 2017.

"Há grupos que quando aparecem são absolutamente definidores da história da música. Chegam sem aviso, em contracorrente, e são recebidos por uma larga franja do público melómano com gritos de louvor. Foi o que aconteceu com os Placebo, banda que não pediu licença para contornar o Britpop e moldar o rock ao seu jeito andrógino e, com isso, rebentar nos tops de todo o mundo, vendendo mais de 12 milhões de álbuns até aos dias de hoje", lê-se no site oficial do festival.

O último disco ("Lound Like Love") dos britânicos saiu em 2013.

Os Placebo juntam-se assim aos Limp Bizkit (27 de agosto) e Iggy Pop (29 de agosto) nas confirmações do EDP Vilar de Mouros 2020.

Os passes gerais e os bilhetes para o EDP Vilar de Mouros 2020, que acontece no dia 27, 28 e 29 de Agosto, já estão disponíveis pelo preço de 80€ e 40€ euros e podem ser adquiridos nos locais habituais.

Em 2019, o festival EDP Vilar de Mouros somou cerca de 46 mil pessoas nos três dias de música.